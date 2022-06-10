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تفاصيل الهجوم الاسرائيلي على جنوب دمشق

منذ 3 ثواني
تفاصيل الهجوم الاسرائيلي على جنوب دمشق

 

وطنا اليوم – شنت إسرائيل هجمات صاروخية على مواقع جنوب العاصمة السورية دمشق اليوم الجمعة. وأفاد مسؤول عسكري في قوات النظام السوري أن هجوما إسرائيليا استهدف مواقع جنوب العاصمة في ساعة مبكرة من صباح اليوم

 

كما أضاف أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت الصواريخ وأسقطت معظمها، لكن الهجوم تسبب في إصابة مدني وبعض الأضرار المادية، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

إلى ذلك، أوضح أنه “في تمام الساعة 4:20 فجراً طال هجوم جوي إسرائيلي برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان المحتل بعض النقاط جنوب مدينة دمشق، لكن الدفاعات الجوية تصدت لها وأسقطت معظمها، ما أدى إلى إصابة مواطن مدني بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وفق قوله.


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