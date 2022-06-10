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عاجل – وكالة الأنباء السورية “سانا”: وسائط الدفاع الجوي تتصدى لهجوم إسرائيلي استهدف بعض النقاط جنوب مدينة دمشق

منذ 5 ثواني
عاجل – وكالة الأنباء السورية “سانا”: وسائط الدفاع الجوي تتصدى لهجوم إسرائيلي استهدف بعض النقاط جنوب مدينة دمشق

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