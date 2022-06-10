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عاجل – وكالة الأنباء السورية “سانا”: وسائط الدفاع الجوي تتصدى لهجوم إسرائيلي استهدف بعض النقاط جنوب مدينة دمشق
06:39
مسؤول لبناني : الدولة فرطت
06:34
البوايزة يحصد الجائزة الأولى في مسابقة الخط العربي الدولية بالقاهرة
06:32
اصول الثورة العربية الكبرى
00:06
وفد جمعية الفنادق برئاسة عبدالحكيم الهندي يلتقي رئيس مجلس مفوضية العقبة الاقتصادية الخاصة
23:45
الخصاونة في السفارة البريطانية
23:40
رجل الأعمال زياد المناصير لا يُفكر بتقلد منصب سياسي
23:36
الكباريتي: معالجة تراجع النمو لا يكون إلا من خلال الاستثمار
23:32
من هي الطفلة التي خطفت انظار الملك ؟
23:24
لواء الحرس الملكي الخاص بطل لمسابقة المحارب الدولية
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عربي دولي
عاجل – وكالة الأنباء السورية “سانا”: وسائط الدفاع الجوي تتصدى لهجوم إسرائيلي استهدف بعض النقاط جنوب مدينة دمشق
منذ 5 ثواني
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06:39
مسؤول لبناني : الدولة فرطت
06:34
البوايزة يحصد الجائزة الأولى في مسابقة الخط العربي الدولية بالقاهرة
06:32
اصول الثورة العربية الكبرى
00:06
وفد جمعية الفنادق برئاسة عبدالحكيم الهندي يلتقي رئيس مجلس مفوضية العقبة الاقتصادية الخاصة
23:45
الخصاونة في السفارة البريطانية
23:40
رجل الأعمال زياد المناصير لا يُفكر بتقلد منصب سياسي
23:36
الكباريتي: معالجة تراجع النمو لا يكون إلا من خلال الاستثمار
23:32
من هي الطفلة التي خطفت انظار الملك ؟
23:24
لواء الحرس الملكي الخاص بطل لمسابقة المحارب الدولية
23:15
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23:13
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المناصير يستثمر بقطاعي الأسمدة والنحاس في منطقة ضانا
20:31
الحموي : لا يوجد نقص لمادة الطحين في أي منطقة بالأردن
20:14
استشهاد جندي أردني اثر القيام بواجبه في مالي
19:40
الفراية يذبح جميع الخراف ..
19:36
وزارة الزراعة تصدر بياناً مهماً حول نفوق الأبقار في المفرق
19:32
وفاة طفل غرقا في قناة الملك عبدالله
19:24
الملك يفتتح مشروع توسعة وإعادة تأهيل الميناء الصناعي بالعقبة
19:21
الفاو: فاتورة الغذاء العالمية تقترب من رقم قياسي
19:17
توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة مؤتة والأكاديمية الليبية للدراسات العليا
19:15
1.8 مليار دينار قيمة ارتفاع الإيرادات في الأردن
19:04
جامعة الإسراء تشارك في ورقة العمل التدريبية المقامة في جامعة اوسيجيك
18:59
حادثة التحرش
18:30
الكايد من ذيبان : المشاريع الصغيرة هي القاعدة الرئيسية للإنتاج والتشغيل
16:59
وزير الاستثمار: سنعمل على توفير مليون فرصة عمل للأردنيين
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عمان الأهلية تقيم اليوم الوظيفي 2022 لخريجي الجامعة وأبناء المجتمع المحلي
16:16
أسرة عمان الاهلية تهنئ بعيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش
16:02
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