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البوايزة يحصد الجائزة الأولى في مسابقة الخط العربي الدولية بالقاهرة

منذ ثانيتين
البوايزة يحصد الجائزة الأولى في مسابقة الخط العربي الدولية بالقاهرة

وطنا اليوم – سلمان الحنيفات – حصد الخطاط الأردني الدكتور رفعت البوايزة الجائزة الأولى في مسابقة الخط العربي التي أقيمت في القاهرة ، ضمن فعاليات ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط في دورته السابعة ، وتعتبر هذه الجائزة هي الجائزة الرفيعة الرئيسية الخاصة في هذا الملتقى .
ومن الجدير بالذكر أن الدورة السابعة لملتقى القاهرة الدولى لفنون الخط العربى يشارك بها 125 فناناً من 15 دولة منهم 63 مصريا و27 من الدول : المملكة الأردنية الهاشمية، صربيا، الصين، تونس، باكستان، العراق، اليابان، تايلاند، الجزائر، اندونيسيا، ليبيا، اليمن، أفغانستان، الهند، أوزبكستان، نيجيريا…
وشكر البوايزه إدارة الملتقى على هذه الفعالية الرائعة المتميزة .. ولكل من ساهم في انجاح هذا الملتقى الفخيم وقدم شكره ايضاً لجامعتة الحبيبة ، جامعة الطفيلة التقنية على دعمها ورعايتها متمثلة بعطوفة الرئيس البروفيسور عمر نواف المعايطة المكرم.


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