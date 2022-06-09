وفد جمعية الفنادق برئاسة عبدالحكيم الهندي يلتقي رئيس مجلس مفوضية العقبة الاقتصادية الخاصة

وطنا اليوم/ قام رئيس جمعية الفنادق المهندس عبدالكيم الهندي بزيارة الى منطقة العقبة الخاصة التقى خلالها برئيس مجلس المفوضية نايف البخيت وقد حضر اللقاء اعضاء مجلس ادارة الجمعية والمستشار القانوني، واعضاء مجلس مفوضية العقبة الاقتصادية الخاصة.

وقد جرت مباحثات معمقة تناولت الاهتمام بالفطاع السياحي لما له من دور هام في جذب الاستثمارات السياحية وكيفية اعداد الكوادر المدربة من الشباب الاردنيين.

وقد ابدى البخيت اهتمامه وتعاونه التام مع رؤية الجمعية في ايجاد حلول لكافة العقبات التي تعترض القطاع السباحي

حيث ان الهدف الاهم والاسمى للقطاع السياحي هو التطور والنماء وجذب الاستثمارات السياحيه وصقل الخبرات وتدريب الايدي العاملة المحلية لتصبح منافس للايدي العاملة في الدول المجاورة ، و تبادل الجانبان العديد من المواضيع الهامة والتي نتج عنها أهم البنود لركيزة عمل منظم في المثلث الذهبي من خلال:

١- إعادة تجديد ترخيص جمعية الفنادق الاردنية / فرع العقبة .

٢- الاتفاق على قيام الجمعية بإنشاء مركز تدريبي في مدينة العقبة يخدم ابناء المنطقة في التدريب والتوظيف ليلبي حاجة سوق العمل في المثلث الذهبي السياحي ( العقبة، وادي رم، البتراء).

هذا بالإضافة لما تناوله اللقاء من اهمية مد جسور التواصل ما بين المفوضية والجمعية باعتبارها من اهم اذرع العمل السياحي وذلك بقيام الجمعية بالتنظيم لعقد دورات تدريبية لابناء القطاع السياحي في مجالات العمل السياحي المختلفة ، حيث رحب المهندس نايف البخيت رئيس المفوضية بهذه المبادرة الطيبة من قبل الجمعية والتي ستعكس اثارها الطيبة ايجابياً على مستوى الخدمات المقدمة من قبل العاملين بالمنشات الفندقية ، والذي ايده المهندس عبد الحكيم الهندي من خلال شكره للمفوضية وتطلعه للعديد من النشاطات الهادفة لرفعة وتطوير مستوى الخدمة وعكسها على مدى رضى السائح في هذا المثلث ، كما قام بتقديم الشكر والثناء للباشا والسادة اعضاء المجلس وكافة العاملين بالمفوضية على حسن الإستقبال وكرم الضيافة والترحيب ورحابة النقاش وتبادل الاراء.