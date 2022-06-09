رجل الأعمال زياد المناصير لا يُفكر بتقلد منصب سياسي

وطنا اليوم – لا يطمح زياد المناصير رئيس هيئة مديري مجموعة المناصير، إلى تقلد منصب سياسي مستقبلاً، وقال إنه لم يفكر في الموضوع “نهائيا”.

ورأى المناصير أن تجربته في الاستثمار في الأردن ناجحة، ودعا المناصير إلى زيادة حجم الاستثمار وتهيئة الظروف اللازمة لذلك، والسرعة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمستثمرين.

وأعلن أن مجموعته تدفع سنويا نصف مليار دينار كضرائب.

وعند سؤال المناصير عن كون الأردن جاذب للاستثمار، قال إنه يتمنى أن يصبح الأردن جاذبا أكثر.

واشتكى المناصير من “تأخير” في الإجراءات الحكومية رافق مشروع الأسطوانات البلاستيكية منذ 2019، وقال إن المصنع “جاهز منذ 3 سنوات”.

ويعتبر رجل الأعمال المناصير نفسه “محارَبا” في موضوع أسطوانة الغاز، وقال إن ثمن الأسطوانة التي تنوي مجموعته إنتاجها سيكون أقل، ويُمكن ملاحظة الكمية المعبأة بداخلها.