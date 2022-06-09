الكباريتي: معالجة تراجع النمو لا يكون إلا من خلال الاستثمار

وطنا اليوم – قال رئيس غرفة تجارة الاردن، نائل الكباريتي، إن الأسواق تعاني من التضخم بسبب تراجع بالقدرة الشرائية لدى المواطنين، مشيرا إلى أن التضخم العالمي يضرب الأسواق بالأردن.

وأضاف الكباريتي أن أمريكا تقوم بمعالجة التضخم برفع الفائدة والأردن يقوم بنفس الشيء، مع فارق أن القرار الأمريكي سيؤدي إلى تحسين الاقتصاد لديهم، وفي الاردن سيكون عبئا على الاقتصاد.

وقال الكباريتي إن معالجة تراجع النمو لا يكون إلا من خلال الاستثمار وبالتالي سينعكس على المواطنين والقدرة الشرائية لديهم، مشددا على أنه لا يمكن معالجة التضخم بالأردن من خلال رفع الفوائد.

وقال إن تحفيز القطاعات يحتاج إلى قرارات اقتصادية وأهمها ضخ السيولة بالأسواق وتسهيل الاقتراض بدلا من رفع الفوائد.