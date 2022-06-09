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من هي الطفلة التي خطفت انظار الملك ؟

منذ 3 ثواني
من هي الطفلة التي خطفت انظار الملك ؟

 

وطنا اليوم –  أشعلت لقطة لطفلة بريئة مصابة بالسرطان وهي تلوح لجلالة الملك عبدالله الثاني مواقع التواصل الإجتماعي خلال حضوره الاحتفال الذي أقيم بمناسبة مرور عشرين عاما على تأسيس مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، المصنف في المرتبة السادسة عالميا، كمركز متخصص في علاج السرطان..

وكانت اللقطة تتسم بالعفوية والإبتسامة الجميلة التي حملت مشاعر الحب والوفاء لجلالته الذي ابتسم لها ابتسامة الاب الكبير لابنائه التي تحمل في جنباتها المشاعر الجياشة والحنان والعفوية.

وعلى الفور سارع جلالته على الفور لاحتضانها والسرور والفرح يملأ عينيها


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