بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

المناصير يستثمر بقطاعي الأسمدة والنحاس في منطقة ضانا

منذ 22 دقيقة
المناصير يستثمر بقطاعي الأسمدة والنحاس في منطقة ضانا

وطنا اليوم:قال رئيس هيئة مديري مجموعة المناصير، زياد المناصير، الخميس، إن المجموعة لا تفكر بالاستثمار بشركة اتصالات رابعة في الأردن.
وأوضح ، أن حجم استثمارات زياد المناصير في الأردن أكثر من حجم استثماراته في أي بلد آخر.
ويفكر المناصير بالتوسع بالاستثمار، وقال إن لديه مشروعين سيقوم بهما خلال أربع سنوات كحد أعلى، والمشروعان هما، مجمع صناعي للأسمدة الكيميائية، ومشروع النحاس في ضانا.
“قيمة كل مشروع 800 مليون دولار والذي سيبدأ بعد حزيران 2023″، وفق المناصير الذي تحدث عن التوقيع مع الحكومة بشأن النحاس.
أما المشروع الآخر “بانتظار حل بسيط خلال الأسبوع المقبل وبعد عام سيبدأ العمل على الأرض” وتمنى المناصير وجود تسهيلات للاستثمار في الأردن لما له من فوائد مرتبطة بالتشغل


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

20:31

الحموي : لا يوجد نقص لمادة الطحين في أي منطقة بالأردن

20:14

استشهاد جندي أردني اثر القيام بواجبه في مالي

19:40

الفراية يذبح جميع الخراف ..

19:36

وزارة الزراعة تصدر بياناً مهماً حول نفوق الأبقار في المفرق

19:32

وفاة طفل غرقا في قناة الملك عبدالله

19:24

الملك يفتتح مشروع توسعة وإعادة تأهيل الميناء الصناعي بالعقبة

19:21

الفاو: فاتورة الغذاء العالمية تقترب من رقم قياسي

19:17

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة مؤتة والأكاديمية الليبية للدراسات العليا

19:15

1.8 مليار دينار قيمة ارتفاع الإيرادات في الأردن

19:04

جامعة الإسراء تشارك في ورقة العمل التدريبية المقامة في جامعة اوسيجيك

18:59

حادثة التحرش

18:30

الكايد من ذيبان : المشاريع الصغيرة هي القاعدة الرئيسية للإنتاج والتشغيل

16:59

وزير الاستثمار: سنعمل على توفير مليون فرصة عمل للأردنيين

16:52

وزير العمل: نحرص على الحد من البطالة

16:20

عمان الأهلية توقع مذكرة تفاهم مع جامعة أونينتونو الإيطالية

16:18

عمان الأهلية تقيم اليوم الوظيفي 2022 لخريجي الجامعة وأبناء المجتمع المحلي

16:16

أسرة عمان الاهلية تهنئ بعيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش

16:02

الملك ينعم بأوسمة ملكية على عدد من الضباط وضباط الصف

15:59

“ضجيج رسمي” ضمن سردية حكومية غير مفهومة وتصدع العلاقة بين الطاقم والشارع

15:56

الملك يرعى احتفالا أقامته القوات المسلحة في صرح الشهيد

15:35

تغريم شاب أردني 680 ألف دينار لارتكابه القدح والذم

15:27

جامعة البترا تهنئ الوطن وقائده بمناسبة عيد الجلوس الملكي

15:19

رئيس الجامعة الأردنية العقبة يهنئ القائد بعيد الجلوس الملكي

15:16

145 مليون دينار كلفة تطوير الميناء الصناعي بالعقبة

15:13

الشرطة الأمريكية تعتدي بوحشية على فتاة اقتربت من موكب بايدن

15:04

قطيشات لوطنا اليوم : تم الانتهاء من قضية الليلي و الحلوة

15:03

المجلس القضائي يوضح تفاصيل رفض طلب المجالي

14:59

استدعاء الإسعاف لرئيس بلدية اربد

14:54

الأردنيون على موعد جديد مع كتلة هوائية حارة

14:43

حمد ينتقد “الأسيوي” بالتنظيم .. والشلاحي يؤكد أحقية الأردن بالفوز

14:25

الملك يفتتح مشروع توسعة وإعادة تأهيل الميناء الصناعي في العقبة

14:19

من يسيء للجامعات الاردنية يسيء للوطن

14:17

وصفة طبية غريبة لاحد المرضى يكتبها طبيب يمني

14:13

ذكرى رحيل عبدالناصر الشارع العربي يستذكر عبارة ….”لقد قررت أن أتنحى تمامًا ونهائيا”

14:11

الناطور يفوز ببطولة نادي جامعة البترا لتنس الطاولة بمناسبة عيد الاستقلال

14:03

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مدينة حلحول

13:57

قيادات حزب الانصار تلتقي قيادات شبابية وشعبية في ديوان الشيخ طلال الماضي

13:44

اسستشراف مستقبل الاقتصاد في أتون الأزمات 

13:13

مهيدات: حملة مشددة على البؤر الساخنة والمؤسسة لن تتهاون

13:06

محاضرة للدكتور كفافي في جامعة فيلادلفيا‎‎

13:04

أسرة جامعة فيلادلفيا تهنئ القائد والوطن بالعيد الثالث والعشرين للجلوس الملكي‎‎

12:50

في زيارة غير معلنة .. رئيس وزراء الاحتلال يصل أبو ظبي

12:42

الأردن ومصر يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط والغاز

12:39

قطريون يفضلون الأردن كوجهة سياحية لقضاء إجازاتهم السنوية

12:31

التنمية الاجتماعية :ضرورة انشاء حضانات مؤسسية في الجهات الحكومية

12:29

الحكومة تتراجع عن تصريحاتها : نسب الفقر ليست نهائية

12:10

الساكت: نبارك لهذا المركز الطبي ذكرى 20 عام على تأسيسه

12:07

الخصاونة يستقبل ميقاتي ويؤكدان العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين

وفيات

وفيات الخميس 9-6-2022ملك حلوه الحوح وفارس حلقة يسعد صباحك في ذمة اللهوفيات الاربعاء 8-6-2022وفيات الثلاثاء 7-6-2022وفيات الاثنين 6-6-2022