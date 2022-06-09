المناصير يستثمر بقطاعي الأسمدة والنحاس في منطقة ضانا

وطنا اليوم:قال رئيس هيئة مديري مجموعة المناصير، زياد المناصير، الخميس، إن المجموعة لا تفكر بالاستثمار بشركة اتصالات رابعة في الأردن.

وأوضح ، أن حجم استثمارات زياد المناصير في الأردن أكثر من حجم استثماراته في أي بلد آخر.

ويفكر المناصير بالتوسع بالاستثمار، وقال إن لديه مشروعين سيقوم بهما خلال أربع سنوات كحد أعلى، والمشروعان هما، مجمع صناعي للأسمدة الكيميائية، ومشروع النحاس في ضانا.

“قيمة كل مشروع 800 مليون دولار والذي سيبدأ بعد حزيران 2023″، وفق المناصير الذي تحدث عن التوقيع مع الحكومة بشأن النحاس.

أما المشروع الآخر “بانتظار حل بسيط خلال الأسبوع المقبل وبعد عام سيبدأ العمل على الأرض” وتمنى المناصير وجود تسهيلات للاستثمار في الأردن لما له من فوائد مرتبطة بالتشغل