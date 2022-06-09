الحموي : لا يوجد نقص لمادة الطحين في أي منطقة بالأردن

وطنا اليوم:قال نقيب أصحاب المخابز عبدالاله الحموي، الخميس، إنه لا يوجد نقص لمادة الطحين في أي منطقة بالأردن، مبينا أن تحديد مادة القمح الموردة للمخابز يأتي لمحاولة منع تسرب هذه المادة.

وأضاف الحموي ، أن أي مخبز يشعر بنقص مادة الطحين الموردة إليه عليه مراجعة وزارة الصناعة والتجارة أو نقابة أصحاب المخابز، مبينا أن البعض يستخدم مادة القمح لبيعها كمادة علفية بسبب ارتفاع أسعارها، وآخرون يعملون على تهريبها.

ولفت إلى أنه يوجد زيادة على الطلب من قبل المطاحن، وعلى وزارة الصناعة والتجارة التأكد من سبب الزيادة في الطلب، خاصة أن لدينا كميات جيدة من مادة القمح.