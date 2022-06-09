وزارة الزراعة تصدر بياناً مهماً حول نفوق الأبقار في المفرق

وطنا اليوم:أصدرت وزارة الزراعة، الخميس، بيانا للتوضيح حول نفوق قطيع من الأبقاء لصاحب إحدى المزارع.

وتاليا نص البيان:

“إشارة للفيديو المتداول من قبل صاحب المزرعة الذي تعرض قطيعة لعدد من النفوقات وحول اجتماع اليوم الخميس مع وزير الزراعة وهنا توضح الوزارة:-

لقد التقى الخميس وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات بحضور مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية ومديرة زراعة المفرق و(البرفيسور وائل حننه خبير من جامعة العلوم والتكنولوجيا) وبالتنسيق مع النائب فراس القضاة وعدد كريم من أبناء عجلون حيث استمر الاجتماع لما يزيد عن ساعة استمع فيها الجميع لشرح مفصل للأجراءات التي قامت بها الوزارة في التعامل مع النفوقات منذ أن تسلمت مديرية الزراعة معلومة الذبح داخل المزرعة من قبل الأجهزة الأمنية(الشرطة الملكية للبيئة والسياحة) وليس من صاحب المزرعة وذلك الساعة 9 مساء يوم الجمعة 3/ 6 / 2022 حيث تعاملت مع المعلومة بشكل مباشر وقامت الكوادر بتشربح الحيوانات 4 رؤوس من أصل 45 رأسا نافقة ومذبوحة بطرق غير معلومة وتم سحب عينات دم من الأبقار الحية وعينات أنسجة من الحيوانات النافقة وعينات من العلف وتم استدعاء مختبر البحث الجنائي للمضي في فحص المواد السامة الثقيلة والمبيدات الحشرية وتم إتلاف الأبقار لعدم معرفة الأسباب المباشرة للنفوق إضافة (إلى الذبح في أماكن غير معدة وصالحة للذبح وعدم إخراج الأحشاء من الأبقار النافقة والمذبوحة بسرعة مما أدى إلى انتشار الميكروبات في أنحاء جسم الحيوان وكانت الأعضاء الداخلية للحيوانات التي شرحت تدل على وجود تسمم دموي).

وقد قامت الكوادر بإرشاد وتوجيه صاحب المزرعة للعمل على التوقف عن وضع خلطات الأعلاف وعدم استعمال علاج (اتروبين) وأي مضادات للبكتيريا أو أي علاجات أخرى وإنما إعطاء الحيوانات فيتامين (ك) والكربونة ولم يستجب صاحب المزرعة لهذا التوجية علما أنه قد تم إبلاغ صاحب المزرعة مرارا وتكرارا بأن النفوقات لن تتوقف إذا لم يتبع الإرشادات ذلك أن الجهاز الهضمي في حالة إجهاد شديد واستخدام هذه العلاجات أدى إلى اختلال التوازن وانتشار للسموم في الدم وعملت الوزارة ومنذ اليوم الأول على طلب استشارة من الخبير البرفسيور د. وائل حننه من جامعة العلوم والتكنولوجيا والذي تابع مع كوادر الوزارة العمل على أسباب النفوق وأكد على نصائح الوزارة من إرشادات إلا أن كوادر الوزارة والخبير قد تعرضوا لأنواع التنمر والإساءة والطرد والإهانة المتواصلة ورغم ذلك استمر الجميع في العمل دون توقف.

وقامت الكوادر طوال أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء من نفس الأسبوع على متابعة العمل دون توقف وكما هو مرفق وما زالت كوادر الثروة الحيوانية والبيطرة ومديرية الأعلاف ومديرية زراعة المفرق تعمل على إسناد المزارع رغم ما تعرضت له الكوادر من إساءة.

وفي ما يخص اجتماع الوزير مع صاحب المزرعة والوفد الكريم فقد وضع الوزير عددا من الحلول الفنية من خلال الجهات الفنية للتعامل مع النفوق وعرض الوزير دراسة إيجاد تعويض لصاحب المزرعة إلا أن صاحب المزرعة رفض كافة العروض ومارس الكثير من محاولات الإساءة والتنمر ورفض أي تعاون مع الوزارة ووجه الإهانة لكافة كوادر الوزارة وبعد هذا الرفض من قبل صاحب المزرعة أكد الوزير على أننا جميعا تحت مظلة القانون وإذا كان هناك أي تحفظ من قبل صاحب المزرعة التوجه للقضاء العادل وأن الوزارة لن تسمح أبدا ببيع لحوم الأبقار أو الحليب طالما هناك أثر على صحة الإنسان خاصة أن أعضاء الأبقار المذبوحة مثل القلب والطحال كانت متضخمة ووجود دماء كثيفة في أمعاء الأبقار إضافة لوجود شبهة جنائية وبناء على ذلك انتهى الاجتماع إلا أن صاحب المزرعة قام بتوجيه الاتهامات والمعلومات المغلوطة”.