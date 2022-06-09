الكايد من ذيبان : المشاريع الصغيرة هي القاعدة الرئيسية للإنتاج والتشغيل
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وطنا اليوم – اجتمع المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية السيد عبدالفتاح الكايد ظهر اليوم الخميس بالفعاليات الاقتصادية والشبابية في لواء ذيبان بحضور متصرف اللواء أحمد الزبون ورئيس بلدية ذيبان وذلك في قاعة بلدية ذيبان الجديدة.
وأكد الكايد في هذا الاجتماع أن هذا اللقاء جاء بعد اطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وبتوجيهات من الحكومة بهدف التعريف بالفرص المتوفرة للشباب لتأسيس مشاريع صغيرة تخدم المجتمع المحلي من خلال البرامج التي أطلقتها المؤسسة مؤخراً لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع محافظات المملكة والحصول على دعم مالي وفني يساهم في بناء مستقبل أفضل للشباب ولأبناء المنطقة، حيث أجاب الكايد على عدد من الاستفسارات والتساؤلات لتحديد احتياجات أبناء اللواء والاستماع إلى آراء وتطلعات الشباب والتفاعل المباشر للمساهمة في رفع درجات النمو الاقتصادي للواء وتوفير فرص العمل التي يحتاجها حيث تم الاتفاق على ايفاد موظفين من المؤسسة الى اللواء بالتعاون مع البلدية لإرشاد الشباب وأهالي المنطقة على آليات الدعم والاستفادة منها.
وقد قدمت المهندسة سيما العوران خلال اللقاء عرضا تقديميا مفصلاً حول هذه البرامج والاولويات التي سيتم مساندتها وطريقة التقدم لها.
وكان الكايد قد استهل صباح اليوم زيارته لمحافظة مادبا يرافقه فريق فني من المؤسسة بلقاء مدير مدينة مادبا الصناعية التنموية وتفقد مصنع كيان لفرامل السيارات والممول من المؤسسة حيث ساهمت بشراء معدات وأجهزة تساعد المصنع على توسيع وجودة الإنتاج ، كما قام بزيارة الى مصنع العالول للمواد الغذائية تم خلالها الاطلاع على الخطوط الإنتاجية للمصنع وسير العمل به.
وقام الكايد يرافقه فريق عمل المؤسسة بزيارة مصنع توام للمستلزمات الطبية في منطقة عراعر – ذيبان والممول من قبل المؤسسة حيث إستطاع المصنع الذي ينتج محلول غسيل الكلى وفق المعايير العالمية إضافة لعدد من المستلزمات الطبية استحداث 14 فرصة عمل للشباب والشابات من أهالي المنطقة ، كما زار الكايد يرافقه مدير جمعية المتقاعدين العسكريين لمشروع استصلاح الأراضي الزراعية وتوفير مياه الري من سد الوالة لحوالي 8000 دونم من أراضي ذيبان.