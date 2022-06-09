بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

الكايد من ذيبان : المشاريع الصغيرة هي القاعدة الرئيسية للإنتاج والتشغيل

منذ 6 ثواني
الكايد من ذيبان : المشاريع الصغيرة هي القاعدة الرئيسية للإنتاج والتشغيل

وطنا اليوم – اجتمع المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية السيد عبدالفتاح الكايد ظهر اليوم الخميس بالفعاليات الاقتصادية والشبابية في لواء ذيبان بحضور متصرف اللواء أحمد الزبون ورئيس بلدية ذيبان وذلك في قاعة بلدية ذيبان الجديدة.

وأكد الكايد في هذا الاجتماع أن هذا اللقاء جاء بعد اطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وبتوجيهات من الحكومة بهدف التعريف بالفرص المتوفرة للشباب لتأسيس مشاريع صغيرة تخدم المجتمع المحلي من خلال البرامج التي أطلقتها المؤسسة مؤخراً لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع محافظات المملكة والحصول على دعم مالي وفني يساهم في بناء مستقبل أفضل للشباب ولأبناء المنطقة، حيث أجاب الكايد على عدد من الاستفسارات والتساؤلات لتحديد احتياجات أبناء اللواء والاستماع إلى آراء وتطلعات الشباب والتفاعل المباشر للمساهمة في رفع درجات النمو الاقتصادي للواء وتوفير فرص العمل التي يحتاجها حيث تم الاتفاق على ايفاد موظفين من المؤسسة الى اللواء بالتعاون مع البلدية لإرشاد الشباب وأهالي المنطقة على آليات الدعم والاستفادة منها.
وقد قدمت المهندسة سيما العوران خلال اللقاء عرضا تقديميا مفصلاً حول هذه البرامج والاولويات التي سيتم مساندتها وطريقة التقدم لها.

وكان الكايد قد استهل صباح اليوم زيارته لمحافظة مادبا يرافقه فريق فني من المؤسسة بلقاء مدير مدينة مادبا الصناعية التنموية وتفقد مصنع كيان لفرامل السيارات والممول من المؤسسة حيث ساهمت بشراء معدات وأجهزة تساعد المصنع على توسيع وجودة الإنتاج ، كما قام بزيارة الى مصنع العالول للمواد الغذائية تم خلالها الاطلاع على الخطوط الإنتاجية للمصنع وسير العمل به.
وقام الكايد يرافقه فريق عمل المؤسسة بزيارة مصنع توام للمستلزمات الطبية في منطقة عراعر – ذيبان والممول من قبل المؤسسة حيث إستطاع المصنع الذي ينتج محلول غسيل الكلى وفق المعايير العالمية إضافة لعدد من المستلزمات الطبية استحداث 14 فرصة عمل للشباب والشابات من أهالي المنطقة ، كما زار الكايد يرافقه مدير جمعية المتقاعدين العسكريين لمشروع استصلاح الأراضي الزراعية وتوفير مياه الري من سد الوالة لحوالي 8000 دونم من أراضي ذيبان.

IMG 20220609 WA0236 - وطنا نيوز

IMG 20220609 WA0231 - وطنا نيوز

IMG 20220609 WA0230 - وطنا نيوز

IMG 20220609 WA0235 - وطنا نيوز

IMG 20220609 WA0234 - وطنا نيوز

IMG 20220609 WA0233 - وطنا نيوز


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

16:59

وزير الاستثمار: سنعمل على توفير مليون فرصة عمل للأردنيين

16:52

وزير العمل: نحرص على الحد من البطالة

16:20

عمان الأهلية توقع مذكرة تفاهم مع جامعة أونينتونو الإيطالية

16:18

عمان الأهلية تقيم اليوم الوظيفي 2022 لخريجي الجامعة وأبناء المجتمع المحلي

16:16

أسرة عمان الاهلية تهنئ بعيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش

16:13

دبلوماسي إيراني : نحن نحارب تهريب المخدرات على حدود الأردن الشرقية

16:02

الملك ينعم بأوسمة ملكية على عدد من الضباط وضباط الصف

15:59

“ضجيج رسمي” ضمن سردية حكومية غير مفهومة وتصدع العلاقة بين الطاقم والشارع

15:56

الملك يرعى احتفالا أقامته القوات المسلحة في صرح الشهيد

15:35

تغريم شاب أردني 680 ألف دينار لارتكابه القدح والذم

15:27

جامعة البترا تهنئ الوطن وقائده بمناسبة عيد الجلوس الملكي

15:19

رئيس الجامعة الأردنية العقبة يهنئ القائد بعيد الجلوس الملكي

15:16

145 مليون دينار كلفة تطوير الميناء الصناعي بالعقبة

15:13

الشرطة الأمريكية تعتدي بوحشية على فتاة اقتربت من موكب بايدن

15:04

قطيشات لوطنا اليوم : تم الانتهاء من قضية الليلي و الحلوة

15:03

المجلس القضائي يوضح تفاصيل رفض طلب المجالي

14:59

استدعاء الإسعاف لرئيس بلدية اربد

14:54

الأردنيون على موعد جديد مع كتلة هوائية حارة

14:43

حمد ينتقد “الأسيوي” بالتنظيم .. والشلاحي يؤكد أحقية الأردن بالفوز

14:25

الملك يفتتح مشروع توسعة وإعادة تأهيل الميناء الصناعي في العقبة

14:19

من يسيء للجامعات الاردنية يسيء للوطن

14:17

وصفة طبية غريبة لاحد المرضى يكتبها طبيب يمني

14:13

ذكرى رحيل عبدالناصر الشارع العربي يستذكر عبارة ….”لقد قررت أن أتنحى تمامًا ونهائيا”

14:11

الناطور يفوز ببطولة نادي جامعة البترا لتنس الطاولة بمناسبة عيد الاستقلال

14:03

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مدينة حلحول

13:57

قيادات حزب الانصار تلتقي قيادات شبابية وشعبية في ديوان الشيخ طلال الماضي

13:44

اسستشراف مستقبل الاقتصاد في أتون الأزمات 

13:13

مهيدات: حملة مشددة على البؤر الساخنة والمؤسسة لن تتهاون

13:06

محاضرة للدكتور كفافي في جامعة فيلادلفيا‎‎

13:04

أسرة جامعة فيلادلفيا تهنئ القائد والوطن بالعيد الثالث والعشرين للجلوس الملكي‎‎

12:50

في زيارة غير معلنة .. رئيس وزراء الاحتلال يصل أبو ظبي

12:42

الأردن ومصر يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط والغاز

12:39

قطريون يفضلون الأردن كوجهة سياحية لقضاء إجازاتهم السنوية

12:31

التنمية الاجتماعية :ضرورة انشاء حضانات مؤسسية في الجهات الحكومية

12:29

الحكومة تتراجع عن تصريحاتها : نسب الفقر ليست نهائية

12:10

الساكت: نبارك لهذا المركز الطبي ذكرى 20 عام على تأسيسه

12:07

الخصاونة يستقبل ميقاتي ويؤكدان العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين

12:03

وطنا اليوم يهنئ الملك بمناسبة عيد الجلوس الملكي الثالث والعشرين

11:58

شركات التخليص تهنئ بمناسبة عيد الجلوس الملكي الثالث والعشرين

11:42

“الأميرة سميّة للتكنولوجيا” الثانية محليا حسب التصنيف العالمي للجامعات 2023QS- وفي المركز 73 عالمياً بمؤشر التوظيف

11:41

البوتاس العربية” تهنىء بذكرى الجلوس الملكي الثالث والعشرين

11:40

أسرة جامعة الإسراء تهنئ بعيد الجلوس الملكي

11:35

التضخم يدفع البريطانيين للتخلي عن وجبة طعام

11:25

جمجوم: أسعار الدجاج وصلت الى ذروتها

11:18

سابقة تاريخية.. عقار جديد يشفي 100% من مرضى السرطان

11:12

شركات أردنية تشارك بمعرض الفانسي فوود في نيويورك

11:08

عملية عسكرية عراقية ضد مخربي طريق عمان بغداد

10:55

ولي العهد: ثلاثٌ وعشرون عامًا على العهدِ معك سيّدي

وفيات

وفيات الخميس 9-6-2022ملك حلوه الحوح وفارس حلقة يسعد صباحك في ذمة اللهوفيات الاربعاء 8-6-2022وفيات الثلاثاء 7-6-2022وفيات الاثنين 6-6-2022