وزير الاستثمار: سنعمل على توفير مليون فرصة عمل للأردنيين

وطنا اليوم:قال وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو إن صناعة المحركات تمثل 80% من الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعة في الأردن كما أنها تشكل 27% من صادرات القطاع الصناعي في المملكة وهي واحدة من أهم القطاعات في الاردن.

وأضاف خلال زيارته لمصنع منطقة السايبر ستي الصناعية في اربد ان هذه الميزات أهلت القطاع ليتم اختياره أحد أهم القطاعات في رؤية تحديث الاقتصادي 2022- 2033 حيث تتجه الرؤية لرفع قيمة صادرات المحيكات الى اربع اضعاف واستحداث أكثر من مائة وتسعة وأربعون ألف فرصة عمل للأردنيين.

وأكد أن الرؤية الاقتصادية ستعمل على توفير مليون فرصة عمل للأردنيين من خلال تشارك مع القطاعات المختلفة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية .

المستثمرون قالوا إن زيارة وزير الداخلية للمدن الصناعية قبل أيام كانت مهمة جداً وخاصة فيما يتعلق بإعلان الحكومة عن نيتها رفع أسعار المحروقات في الفترة المقبلة لأن المستثمرون كانوا على مدى عقود يتفاجئون بالقرارات الحكومية وخاصة بموضوع أسعار المحروقات وإبلاغهم بقرار رفع المحروقات خلال الأشهر القادمة سيجعل الأمر أسهل لهم فيما يتعلق باتخاذ قرارات بخصوص الطلبيات المستقبلية.

وشدد المستثمرون على ضرورة التشاركية مع جهات اتخاذ القرار لحل المشاكل التي قد تواجههم وأهمها ما يتعلق بقطاع النقل كون هيئة قطاع النقل اتخذت قرارا قبل أيام قد تؤدي الى ارباك وازدحامات على المعابر الحدودية