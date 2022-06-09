الملك ينعم بأوسمة ملكية على عدد من الضباط وضباط الصف

وطنا اليوم:رعى جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في صرح الشهيد اليوم الخميس، الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بمناسبة عيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش.

وكان في استقبال جلالته لدى وصوله إلى موقع الاحتفال، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، حيث أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة، وعزفت الموسيقى السلام الملكي، فيما حيّت جلالته ثلّة من حرس الشرف.

ووضع جلالته إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول، وقرأ والحضور الفاتحة على أرواح الشهداء الأبرار، الذين رووا بدمائهم الزكية ثرى الوطن وثرى فلسطين، فيما دعا مفتي القوات المسلحة بالرحمة للشهداء.

واطلع جلالة الملك على بعض مقتنيات معركة تل الذخيرة، التي تقف شاهدة على تضحيات وبطولات الجيش العربي المصطفوي على ثرى فلسطين.

ودوّن جلالته كلمة في سجل الشرف، أكد فيها اعتزازه بنشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، أحفاد من شاركوا في الثورة العربية الكبرى، وأبناء شهداء الأردن الأبرار.

وأنعم جلالة الملك بأوسمة ملكية على عدد من الضباط وضباط الصف المتميزين من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، تقديراً لعطائهم وتفانيهم في أداء واجباتهم بكل شجاعة وإخلاص.

وحضر الاحتفال سمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، وسمو الأمير فيصل بن الحسين، وسمو الأمير راشد بن الحسن، ورئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ومدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة.