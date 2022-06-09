الشرطة الأمريكية تعتدي بوحشية على فتاة اقتربت من موكب بايدن

وطنا اليوم:انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة مقطع فيديو لمحتجة تتعرض لاعتقال وضرب مبرح جراء اقترابها من موكب الرئيس الأمريكي جو بايدن في إحدى الولايات، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية.

وأظهر المقطع المنشور لحظة اعتقال المحتجة وإسقاطها على الأرض وتعرضها للضرب المبرح، بعدما حاولت الاقتراب من موكب بايدن​.

واقتربت المحتجة من موكب الرئيس الأمريكي وأخذت تصيح بشعارات معادية له، إلا أن شرطي باغتها من الخلف، وطرحها أرضا وقام باعتقالها.

وقام الشرطي بضرب المحتجة على وجهها بشكل عنيف، في محاولة للسيطرة عليها وكبح جماحها، إلا أنها لم تتوقف عن الصياح فقام بتكبيل كلتا يديها من الخلف، بمساعدة شرطي آخر، بينما ظهرت امرأة أخرى وهي تصيح على أفراد الأمن.