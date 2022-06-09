الملك يفتتح مشروع توسعة وإعادة تأهيل الميناء الصناعي في العقبة

وطنا اليوم:افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، الخميس، مشروع توسعة وإعادة تأهيل الميناء الصناعي في العقبة.

وبدأت توسعة واعادة تأهيل الميناء الصناعي الاردني من 2016-2022 ،ويبلغ رأس المال الاستثماري 145 مليون دينار، ويعتبر المشروع مناصفة ما بين شركة البوتاس العربية وشركة مناجم الفوسفات الاردنية، ويهدف إلى الارتقاء بعمل سلاسل الامداد والتصدير للشركات الام العاملة في الصناعات التعدينية.

ويعد الميناء الصناعي الوحيد المتخصص في تصدير البوتاس الابيض والاحمر بكافة اصنافه، والاسمدة الفوسفاتية ‏ (MAP & DAP) أحادي فوسفات الأمونيوم وثنائي فوسفات الأمونيوم والأسمدة المركبة (NPK) وحامض الفوسفوريك، ويستورد الميناء غاز الامونيا والكبريت السائب.

وتبلغ قدرة التدفق الانتاجية بالميناء ٤ الاف طن بالساعة ، و قدرة المستودعات التخزينية بلغت ٦٣ الف طن وهو ما ساهم في زيادة ايرادات الشركة بنسبة ٣٠٪؜ خلال العام ٢٠٢٠

ويصدر الميناء إلى 50 دولة أهمها الصين، الهند، البرازيل، امريكا، اندونيسا، مصر ، السعودية ،جنوب افريقيا، استراليا.

ويتضمن الميناء ٣ ارصفة متخصصة في التصدير والاستيراد وبواقع ٣ محملات بواخر، وجرى رفع الطاقة الاستيعابية بالميناء من ٥ الى ١٠ ملايين طن سنويا