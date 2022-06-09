وصفة طبية غريبة لاحد المرضى يكتبها طبيب يمني

وطنا اليوم:تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وصفة طبية صادرة من أحد الأطباء في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، لأحد مرضى القلب الذين يتلقون العلاج في عيادته.

وبحسب الوصفة قام اختصاصي امراض وقسطرة القلب والشرايين، الدكتور فراس حميد الصافي، بكتابة عبارة “المريض بحاجة إلى زوجة ثانية للاستقرار” لأحد المرضى بعد أن وصف له دوائين.

وأثارت الوصفة سخرية واسعة بين أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أنه ذكر عدد من المواطنين أنه من الواجب في كل طبيب أن يحمل روح رياضية بالتعامل مع مرضاه كنوع من الدعم النفسي للمريض.