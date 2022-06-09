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مهيدات: حملة مشددة على البؤر الساخنة والمؤسسة لن تتهاون

منذ 3 ثواني
مهيدات: حملة مشددة على البؤر الساخنة والمؤسسة لن تتهاون

وطنا اليوم:أطلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء حملة رقابية موسعة ومشددة على المنشآت الغذائية والدوائية في محافظات المملكة التي تشكل بؤر ساخنة كونها الأكثر تجمعات سكانية وبالتزامن مع فصل الصيف.
وبين مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات في بيان صحفي، أن فرق الرقابة والتفتيش المكلفة بتنفيذ الحملة ستباشر اجراء مسحًا ميدانيًا شاملًا لكافة المنشآت الغذائية والدوائية في المحافظات وبشكل يومي للتأكد من إلتزام المنشآت بالشروط الصحية وتطبيق أنظمة الحفاظ على صحة وسلامة وجودة الغذاء خلال كافة مراحل تداوله، مشددًا على أن المؤسسة لن تتهاون بحق المخالفين متخدة إجراءات رقابية مشددة وتحت طائلة المساءلة.
وأضاف، أن الحملة تشمل مراقبة وتتبع ممارسات عرض وتخزين المواد الغذائية بشكل صحي وسليم من حيث عدم عرضها خارج المنشآت الغذائية وتعرضها لأشعة الشمس والغبار وسحب عينات يومية موسعة من المواد الغذائية المتداولة والوجيات ومدخلاتها لغايات فحصها في مختبرات المؤسسة حيث يتولى فريق من الفنيين المختصين استلام العينات وتحليلها مخبريًا، فضلًا عن إصدار تقارير التفتيش اللازمة.
ويذكر أن الإجراءات الرقابية المشددة تأتي لغايات ضمان انسياب الأغذية الآمنة وبما يكفل حماية صحة وسلامة المواطنين واستمرارا لجهود المؤسسة الرقابية وحملاتها الرقابية الدورية والتي تركز على تكثيف عمليات الرقابة والتتبع وتكثيف الجهود المتعلقة بالتعامل مع شكاوى الإخوة المواطنين ومتابعتها.
هذا وتستقبل المؤسسة ملاحظات واستفسارات وشكاوى الإخوة المواطنين خلال الفترة ذاتها على مدار الأربع وعشرين ساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني info @ jfda.jo وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000.


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