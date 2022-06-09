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الأردن ومصر يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط والغاز

منذ ثانيتين
الأردن ومصر يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط والغاز

وطنا اليوم:وقع الأردن ومصر اليوم الخميس مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثـــروات المعدنية والصناعات البتروكيماوية والنفط والغاز الطبيعي.
ووقع المذكرة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ووزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية المهندس طارق الملا.
واتفق الطرفـان علـى تشـكيل لجنـة مشـتركة لبحـث وتحديـد سـبل التعـاون فـي مجـالات التـدريب ونقـل الخبـرات الـواردة فـي المـذكرة والتنسـيق بشـأن الاجـراءات اللازمـة لتنفيـذها تضـم فـي عضـويتها أمـين عـام وزارة الطاقـة والثـروة المعدنيـة لـدى المملكـة الأردنيـة الهاشـمية ووكيـل وزارة البتـرول والثـروة المعدنيـة لـدى جمهوريـة مصـر العربية.

وقال الخرابشة في تصريح صحفي عقب التوقيع ان مذكرة التفاهم تاتي في اطار تعزيز علاقات التعاون المشترك بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية فـــي مجـــال الثـــروات المعدنيـــة والصـــناعات البتروكيماويـــة والـــنفط والغـــاز الطبيعـــي وذلـــك انطلاقـــا العلاقـات الوديـة القائمـة بـين البلدين.
وعن تفاصيل المذكرة قال انها تنص على تبـادل الخبـرات فـي مجـال تطـوير الحقـول الغازيـة ذات الطبيعـة الخاصـة أو مـا يعـرف بحقـول الغـاز غير التقليدية واستخراج الغاز ومعالجته وتبـادل الخبـرات والتعـاون فـي مجـال الاتفاقيـات مـع الشـركات الدوليـة حـول التنقيـب عـن الـنفط والغـاز وخاصة اتفاقيات اقتسام الإنتاج.

كما تنص وفق الخرابشة على تبــادل الخبــرات والتجــارب فــي مجــال تحســين وصــول الطاقــة الــى الســكان لتطــوير البنيــة الأساســية لاستخدام الغاز الطبيعي في المدن الأردنية، خاصة من خلال تطوير التوزيع العمومي للغاز.
وفي مجال الذهب تنص المذكرة وفق الوزير الخرابشة على التعاون في مجال التحاليل المخبرية للخامات المعدنية وتبادل الخبرات والتعاون أيضا في مجال تـــدريب الكـــوادر الفنيـــة فـــي مجـــالات الثـــروات المعدنيـــة والصـــناعات البتروكيماويـــة والـــنفط والغـــاز الطبيعـــي، بالإضـــافة إلـــى تنظـــيم الـــدورات التخصصـــية فـــي المراكـــز التدريبيـــة المتاحـــة فـــي البلـــدين الشـــقيقين، والاســـتفادة مـــن مراكـــز التـــدريب التابعـــة للشـــركات المصرية

واكد ألخرابشة أهمية المذكرة في تبادل التقارير والدراسات والمعلومات المتعلقة بمجال الثروات المعدنية والصناعات البتروكيماوية وتبادل الخبرات والمعلومـات والزيـارات للإطـلاع علـى تجـارب البلـدين فـي المجـالات المتعلقـة بـالثروات المعدنية والصناعات البتروكيماوية.
من جانبه قال الوزير الملا ان المذكرة تاتي في اطار علاقات تعاون مستمر بين الأردن ومصر وتتوج تعاونا وتكاملا بين قطاعي الطاقة في البلدين لافتا الى ان المذكرة تحدد مجالات تعاون وخارطة طريق ستتابعها فرق عمل ترفع تقارير كل ستة اشهر بالإنجازات ومراحل العمل.
وأضاف ان الأردن ومصر يتميزان بمادة الفوسفات التي يتم تصديرها وتصنع محليا لافتا الى ان مذكرة التفاهم تتيح المزيد من التعاون في هذا المجال بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين


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