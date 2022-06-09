التنمية الاجتماعية :ضرورة انشاء حضانات مؤسسية في الجهات الحكومية

وطنا اليوم:خاطب وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح كافة الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة الالتزام بتعميم رئيس الوزراء والذي يقضي بضرورة انشاء حضانات مؤسسية لرعاية اطفال العاملات لديها ضمن أماكن مناسبة أسوة بالقطاع الخاص.

وقالت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان صدر عنها اليوم الخميس ، بأن هذه المخاطبات تأتي في اطار سعي الوزارة للعمل على تنمية الطفولة المبكرة وتأمين بيئة أمنة للطفل اضافة الى توفير فرص عمل للمرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية في سوق العمل .

واشارت الوزارة في بيانها انها تعمل مع كافة شركاءها في القطاع الحكومي ومنظمات المجتمع المدني لوضع السياسات والاليات الممكنة من اجل زيادة اعداد الحضانات في المملكة وتدريب مقدمي الرعاية في الحضانات لتجويد الخدمات المقدمة للاطفال، اضافة الى تبسيط اجراءات الترخيص لانشاء الحضانات ، مع مراعاة تحقيق المصلحة الفضلى للطفل من حيث نمائه وسلامته.

هذا وتشير الدراسات الى أن الالتحاق بالحضانات يشكل فقط 1% من 1.400.000 طفل في الأردن بسن الحضانة والذي يعني لابد من وجود 40 الف حضانة لاستيعاب هذا العدد، حيث يخلق حوالي 70 الف فرص عمل في قطاع الحضانات ، بينما يوجد1159 حضانة مرخصة فقط ، منها 10 حضانات في الدوائر الرسمية فقط و 13 في المستشفيات والمراكز الصحية .