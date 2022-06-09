الحكومة تتراجع عن تصريحاتها : نسب الفقر ليست نهائية

وطنا اليوم:تراجعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن تصريحها الذي أطلقته صباح اليوم الخميس بخصوص نسب الفقر في الاردن، واالتي حددت فيها نسبة الفقر عند 24,1%، قائلة إنه يجري العمل حاليا على جمع بيانات الجولة الثالثة للمسح (من شهر أيار/مايو إلى شهر حزيران/يونيو 2022)، والتي سيتبعها الجولة الرابعة (من شهر تموز/يوليو إلى شهر تشرين الأول/أكتوبر 2022)”.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، إن فرق العمل الميداني لدائرة الإحصاءات العامة انتهت من جمع بيانات أول جولتين من المسح الحالي لنفقات ودخل الأسرة.

وأضاف أن العمل الميداني لمسح نفقات ودخل الأسرة الحالي بدأ في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2021، في محافظات المملكة كافة، وجرى الانتهاء من جمع بيانات الجولة الأولى والثانية؛ أي ما يعادل 50% من العينة الكلية للمسح.

وتابع الشريدة أنه سيتم إصدار التقرير النهائي عن معدلات الفقر خلال الثلث الأول من عام 2023.

الحكومة، أعلنت في نيسان/أبريل 2019، أن نسبة الفقر المطلق بين الأردنيين وصلت إلى 15.7%، وتمثل 1.069 مليون أردني، فيما بلغت نسبة فقر الجوع (المدقع) في الأردن 0.12%، أي ما يعادل 7993 فردا أردنيا، وفق آخر مسح خاص بدخل ونفقات الأسرة نفذته دائرة الإحصاءات العامة (2017-2018)، بينما توقع البنك الدولي “ارتفاع نسبة الفقر في الأردن بنسبة 11% إضافية من جراء جائحة كورونا”.