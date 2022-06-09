الخصاونة يستقبل ميقاتي ويؤكدان العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين

وطنا اليوم:استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه بدار رئاسة الوزراء اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

وأكد رئيس الوزراء ونظيره اللبناني على العلاقات المتميزة بين البلدين والحرص على تعزيز التعاون الثنائي المشترك في جميع المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد الخصاونة دعم الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني للبنان الشقيق لمواجهة التحديات وتعزيز استقراره.

من جهته، عبر رئيس مجلس الوزراء اللبناني عن شكره واعتزازه بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة للبنان في مختلف المحافل مؤكداً الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية مع الأردن في مختلف المجالات