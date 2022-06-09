التضخم يدفع البريطانيين للتخلي عن وجبة طعام

وطنا اليوم:أسعار المواد الغذائية هي مصدر قلق لنحو 76 في المئة من البريطانيين على مدى السنوات الثلاثة المقبلة بحسب دراسة لوكالة معايير الغذاء

وبحسب الوكالة فأن 22 في المئة من البريطانيين تخلوا عن وجبة طعام على الأقل أو قللوا من حجم الوجبات لعدم قدرتهم على تأمين تكاليفها

وقد ارتفع عدد مستخدمي بنك الطعام من واحد من كل عشرة أشخاص في العام الماضي إلى واحد من كل ستة أشخاص خلال هذا العام

وأعرب نصف الأشخاص الذين شملتهم الدراسة عن مخاوف كبيرة بشأن معايير الغذاء منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حبث عبروا عن القلق مما وصفوه بالممارسات السيئة التي تقلل من جودة الطعام المتاح في المملكة المتحدة

وبحسب اتحاد التجزئة البريطاني فان التضخم في أسعار الغذاء ارتفع بنسبة 4.3 في المئة في مايو الماضي مقارنة بـ 3.5 في المئة في شهر أبريل وهو أعلى مستوى منذ عام 2012