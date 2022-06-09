جمجوم: أسعار الدجاج وصلت الى ذروتها

وطنا اليوم:قال رئيس جمعية مستثمري الدواجن المهندس عبد الشكور جمجوم ان الدجاج الطازج يباع 2.40 دينار للكيلو غرام الواحد ودجاج النتافات 1.65 قرشا للكيلو غرام الواحد، معتبرا ان أسعار الدجاج هذه هي الذروة ، ولن تتجاوز الأسعار المذكورة.

وبين جمجوم ان ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية دفع بالمزارعين لبيع الدجاج في المزارع المفتوحة تخوفا من نفوقها وهو ما رفع العرض والطلب ، كما ارتفع الطلب بين المواطنتين في المولات والمحلات.

وجدد جمجوم مطالبه بإلغاء ضريبة الخمسة بالمئة المفروضة على القطاع أو تجميدها لمدة ستة أشهر.

وبين أن عودة الأسعار إلى وضعها السابق مرهون بعودة أسعار الأعلاف عالميا إلى ما كانت عليه