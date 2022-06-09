تجارة عمّان تطالب بتأجيل أقساط القروض لـ3 أشهر

وطنا اليوم:طالب رئيس غرفة تجارة عمّان، نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، بتأجيل أقساط القروض في الأردن لثلاثة أشهر مقبلة.

الحاج توفيق، قال في تصريح، اليوم الخميس، إن تأجيل أقساط قروض البنوك لثلاثة أشهر متتابعة، سيخفف من حالة الركود التي تشهدها الأسواق في الأردن خلال الفترة الحالية والمقبلة.

وأضاف، أن تأجيل أقساط القروض سيساعد المواطنين في مواجهة حالة “التضخم” الحالية، والارتفاع العالمي على مختلف أسعار السلع، والذي انعكس على الأسواق المحلية.

وأشار إلى أن ذلك سيساهم في ضخ سيولة مالية كبيرة بالسوق، تساعد المواطنين والأسواق التجارية وغيرها وتجنبهم حالة الركود.

وبين أن تأجيل أقساط القروض، سيساهم في رفع إيرادات الخزينة، عبر ضخ السيولة بالسوق المحلي.