الحاج توفيق: رفع المحروقات سيؤثر على الأسواق التجارية

وطنا اليوم:قال رئيس غرفة تجارة عمّان، نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، إن الأسواق الأردنية شهدت تراجعاً واضحاً في إقبال المواطنين، منذ انتهاء عطلة عيد الفطر الماضي.

وأضاف الحاج توفيق، في تصريح ، أن هنالك تراجعا لافتا للقدرة الشرائية للمواطنين، أثرت بشكل سلبي على الإقبال على مختلف القطاعات التجارية.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات أثر بشكل سلبي على الأسواق التجارية، مضيفاً أن التصريحات الحكومية حول رفع المشتقات النفطية لأربع أشهر متتالية، سيؤثر على إقبال الأردنيين على المواد الغذائية ومختلف القطاعات التجارية.

ووفق الحاج توفيق، فإن أي زيادة على أسعار المحروقات، تؤثر على تكاليف المعيشة لدى المواطنين، وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية لديهم وانعكاسها بالضرورة على الأسواق.

وفي السياق، قال الحاج توفيق إن هنالك تراجعاً في الإقبال على شراء المواد الغذائية وقطاعات الألبسة على وجه الخصوص، متوقعاً استمرار ذلك خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الحاج توفيق، أن هذه الفترة من السنة “بين العيدين” تشهد عادةً ركود في الأسواق، لكن الفترة الحالية شهدت انخفاضاً أكبر مقارنة بالأعوام الماضية.

وأشار إلى أن السياح من الخارج، وعودة العديد من المغتربين الأردنيين خلال عطلتهم المتوقعة خلال الفترة المقبلة، قد ترفع من الإقبال على الأسواق التجارية.