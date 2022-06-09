توجه للسماح باستخدام سيارات الكهرباء للعمل بصفة تكسي

وطنا اليوم:كشف مدير هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة، عن توجه للسماح باستخدام سيارات “الكهرباء” وسيارات “الهاتش باك” للعمل بصفة تكسي عمومي.

وقال الحباشنة، عبر إذاعة الأمن، إنه تمت مخاطبة الجهات المعنية للسماح لسيارات “الكهرباء” وسيارات “الهاتش باك” للعمل بصفة تكسي عمومي تخفيفاً على العاملين في هذا القطاع في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.

وأوضح الحباشنة، أن الهيئة بانتظار الموافقة على ذلك من قبل الجهات المعنية