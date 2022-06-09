الشوبكي لوزير الطاقة: تصريحاتك تنسف الثقة المتبقية

وطنا اليوم:دعا الخبير النفطي عامر الشوبكي الحكومة الى توقيف اجتماعات لجنة التسعيرة عن العمل طالما ان الاسعار سترتفع سواء ارتفعت اسعار النفط عالميا ام لم ترتفع.

الشوبكي دعا الى ايقاف اجتماعات لجنة تسعير المشتقات النفطية وتوفير نفقاتها اذا كان قرار رفع الاسعار مأخوذ مسبقا.

وعقب الشوبكي على تصريحات وزير الطاقة الذي قال ان الحكومة سترفع اسعار المشتقات النفطية حتى لو انخفض سعر النفط عالميا بالقول: مثل هذه التصريحات المسبقة تنسف الثقة المتبقية، خاصة اذا ما عرفنا ان انخفاض أسعار النفط واردة لاحتمالات عديدة منها من دون حصر اذا ما تم رفع العقوبات عن ايران او قررت دول الخليج رفع انتاجها بشكل فردي بعد زيارة الرئيس الامريكي بايدن الى المنطقة.