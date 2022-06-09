فرار أمريكي مصاب بجدري القرود من مستشفى في المكسيك

وطنا اليوم:ذكرت السلطات الصحية المكسيكية، أن أمريكيا ظهرت عليه أعراض جدري القرود فر من مستشفى مدينة سياحية حيث كان يخضع للعلاج وغادر البلاد.

وقالت وزارة الصحة إن الرجل البالغ من العمر 48 عاما ومن تكساس، فر من المستشفى في بويرتو فالارتا على ساحل المحيط الهادئ بالمكسيك نهاية الأسبوع الماضي، على الرغم من أن الطاقم الطبي أبلغه بضرورة إجراء فحص جدري القردة والبقاء في العزل.

وأضافت أنه عندما أدخل إلى المستشفى، ظهرت عليه أعراض “سعال وقشعريرة وآلام في العضلات وطفح جلدي على الوجه والرقبة”.

وبعد فراره توجه المصاب إلى الفندق الذي كان يقيم فيه مع شخص آخر واستقل طائرة من بويرتو فالارتا في الرابع من حزيران/يونيو، قبل أن تتمكن السلطات من تحديد مكانه.

وأكدت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها للسلطات المكسيكية الاثنين أن المريض عاد إلى الولايات المتحدة، حيث أكد فحص أجري له إصابته بجدرى القردة.

وقبل وصوله إلى بويرتو فالارتا في 27 أيار/مايو كان الرجل زار برلين ودالاس.

وخلال إقامته في المكسيك، حضر حفلات في ناد ليلي في مدينة خاليسكو السياحية.

وحض مسؤولو وزارة الصحة المكسيكية كل من تواجد في النادي الليلي بين 27 أيار/مايو و04 حزيران/يونيو على مراقبة صحته.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية الأربعاء إن خطر انتشار فيروس جدري القردة خارج البلدان التي يتوطن فيها المرض “حقيقي”، مع تسجيل ألف إصابة بالفعل.