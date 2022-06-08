الاردن يعلن عن نجاح عملية اتمام إصدار سندات “يوروبوند” في الأسواق العالمية بقيمة 650 مليون دولار

وطنا اليوم – أعلنت وزارة المالية والبنك المركزي الأردني اليوم الاربعاء، عن نجاح إتمام عملية إصدار سندات “يوروبوند” في الأسواق العالمية بقيمة 650 مليون دولار وبسعر كوبون ثابت 7,75 بالمئة تستحق بعد خمس سنوات ونصف أي في بداية عام 2028.

وقال وزير المالية الدكتور محمد العسعس ان الاصدار استهدف حجم اكتتاب بقيمة 500 مليون دولار الا أن العروض المقدمة من المستثمرين بلغت أكثر من ثلاثة أضعاف بقيمة إجمالية حوالي 1.8 مليار دولار.

وأشار الى ان هذه التغطية المرتفعة مكنت الوزارة من رفع قيمة الإصدار الى 650 مليون دولار. علما بان عدد المؤسسات الاستثمارية التي شاركت في الاكتتاب فاق المئة، بما فيها اهم وأكبر الصناديق الاستثمارية العالمية في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وأوروبا واسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس الى ان حجم الطلب المرتفع للإصدار يعكس ثقة المستثمرين العالميين في استقرار الأردن وقيادته الحكيمة إضافة الى متانة اساسيات الاقتصاد الأردني مدعومًا بسياساته المالية والنقدية الحصيفة، خاصة ان الأردن يعد رابع دولة من الأسواق الناشئة التي نجحت في الولوج الى الأسواق العالمية للحصول على التمويل الأجنبي خاصة وان الأسواق المالية الآن تعاني من الاضطرابات نتج عنها شح في السيولة المالية.

ويأتي هذا الإصدار ضمن موازنة التمويل المدرجة في قانون الموازنة العامة لعام 2022، وبذلك ستقوم وزارة المالية بإطفاء سندات اليوروبوند نهاية الشهر الحالي وبقيمة مليار دولار. وبالتالي فان هذا الإصدار لن يزيد من قيمة الدين العام.