الأغوار الشمالية والزرقاء الثانية يدخلان نادي الذهب

وطنا اليوم:ضمن فعاليات الألعاب الرياضية السابعة للمرحلة الأساسية الدنيا، اقيمت اليوم الأربعاء على ملاعب كلية الحسين خماسي كرة القدم طالبات، ففي المباراة الأولى فازت مديرية الثقافة العسكرية على إربد 2/ 0 وفي المباراة الثانية فازت الجامعة على بصيرا 4/ 0 وفازت الجامعة على الثقافة العسكرية 5/ 0 وإربد على بصيرا 4/ 0 .

وتستكمل يوم غد الخميس باقي المباريات، بحيث يلتقي في المباراة الأولى الثقافة العسكرية وبصيرا، وفي الثانية الجامعة وإربد.

وفي بطولة كرة اليد طلاب، والتي أقيمت مبارياتها في صالة الأميرة سمية، فازت السلط على عجلون 29/ 15، وبني كنانة على الاغوار الجنوبية 12/ 6 ، والسلط على الأغوار الجنوبية 14/ 12، وعجلون على بني كنانة 27/ 7 .

وتستكمل يوم غد الخميس باقي المباريات بحيث يلتقي في المباراة الأولى السلط وبني كنانة والثانية عجلون والأغوار الجنوبية.

وفي فعاليات ألعاب القوى طالبات :

١. ٥٠م

المركز الأول دموع ماهر / الأغوار الشمالية بزمن 7.50

المركز الثاني ملاك ثامر / سحاب بزمن 7.82

المركز الثالث فجر رمضان / الأغوار الشمالية بزمن 7.86

٢. الوثب الطويل

المركز الأول رؤى علي / الزرقاء الثانية بمسافة 3.87

المركز الثاني فجر رمضان / الأغوار الشمالية و ريناس هيثم / سحاب بمسافة 3.48

المركز الثالث ملاك ثامر / سحاب 3.47

٣. دفع الكرة الحديدية

المركز الأول هدى علي / قصبة عمان بمسافة 4.91

المركز الثاني مرح محمد / القويسمة 4.79

المركز الثالث فجر رمضان / الاغوار الشمالية 4.75

وتستكمل يوم غد الخميس باقي الفعاليات على ستاد عمان حيث تقام مسابقة 1000م ومن ثم مسابقة 4*50 تتابع