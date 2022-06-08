الخلايلة : البنية التحتية في الأردن لم نقترب من الدول المتقدمة

وطنا اليوم:قال مستشار الإدارة المحلية والمدير التنفيذي لمركز الحكم الرشيد راكز الخلايلة، الأربعاء، إن البنية التحتية في الأردن بحاجة إلى التحسين، مبينا “لم نصل إلى الدول المتقدمة في الكثير من المجالات”.

وأضاف الخلايلة الأربعاء، أن الطرق السريعة الخارجية التي تربط بين المحافظات جيدة، لكن الطرق الفرعية الداخلية بحاجة إلى تطوير وتحسين من البلديات المعنية كونها منتخبة من أبناء المجتمع المحلي.

وأوضح أنه لا يوجد بنية تحتية تؤهل للنقل العام في الأردن، لافتا “علينا التعلم من تجارب غيرنا في الدول المتقدمة في هذا المجال”.

ولفت إلى أن دور البلديات يجب أن يكون أكبر مما هي عليه الآن، بهدف الوصول إلى الحكم المحلي