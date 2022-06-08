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الجمارك توضح حول ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات

منذ 3 ثواني
الجمارك توضح حول ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات

وطنا اليوم:أوضحت دائرة الجمارك العامة حول ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات وإكسسواراتها.
وقال مدير التعرفة الجمركية والاتفاقيات عقيد الجمارك محمود التيتي إن هنالك ارتفاعا على أسعار قطع غيار السيارات وإكسسواراتها في بلد المصدر وعالميا، إضافة إلى ارتفاع أجور الشحن.
وفي حديثه للتلفزيون الأردني، اليوم الأربعاء، أكد التيتي أن قرار تخفيض الضريبة إلى 5% على قطع غيار السيارات وإكسسواراتها والذي صدر في كانون الثاني الماضي شكل خطوة استباقية لتلافي تضاعف الأسعار.
وأشار إلى أن أسعار قطع غيار السيارات وإكسسواراتها محليا تعود إلى تنافسية التجار ومقدار العرض والطلب، منوها بأنه “لا بد أن يكون هنالك انخفاض على الأسعار. ولغاية الآن لم نلمس ذلك”.


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