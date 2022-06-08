وزير الطاقة: تثبيت الحكومة لأسعار المحروقات لم تقم به دول عظمى

وطنا اليوم:قال وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، الأربعاء، إن ما قامت به الحكومة من تثبيت أسعار المحروقات لمدة 6 أشهر لم تقم به حكومات دول عظمى.

وأضاف ، أن الحكومة لم تلجأ للحل الأسهل عند رفع أسعار المحروقات”، مؤكداً أن بعض الدول قامت برفع أسعارها مرات عدة خلال شهر واحد.

وبيّن الخرابشة، أن أسعار النفط ارتفعت بشكل كبير ومرشحة للارتفاع أكثر، والحكومة ارتأت رفع أسعار المحروقات بشكل تدريجي حتى لا يكون التأثير كبيرا على المواطنين.

وأشار إلى أن “الديزل اليوم يباع بأقل من الكلفة دون أي ضرائب بـ 13 قرشا”، موضحاً أن الموضوع عالمي وجميع الدول لا تستطيع أن تتحمل الاستمرار بهذا الدعم إلى الأبد.

“معروف أن العالم أجمع يعيش مشكلة كبيرة تتمثل بارتفاع النفط والمشتقات، وارتفاع كبير بأسعار المواد الغذائية، والعالم كله يجب أن يتعامل مع هذا التحدي … ولن نستطيع كبح جماح ارتفاع الأسعار خلال المراحل المقبلة لسوء الحظ لأن هذا وضع عالمي”، وفق الخرابشة.