وطنا اليوم:التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، الأربعاء، ممثلي ووجهاء أهالي جمعية أبو ديس برئاسة المحامي ليث الديسي.
رئيس الديوان الملكي يلتقي وجهاء جمعية أبو ديس
منذ 3 ثواني
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