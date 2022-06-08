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رئيس الديوان الملكي يلتقي وجهاء جمعية أبو ديس

منذ 3 ثواني
رئيس الديوان الملكي يلتقي وجهاء جمعية أبو ديس

وطنا اليوم:التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، الأربعاء، ممثلي ووجهاء أهالي جمعية أبو ديس برئاسة المحامي ليث الديسي.

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