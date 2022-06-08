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العجارمة يرعى احتفال مديرية الرمثا بمسيرة الولاء والانتماء على أنغام موسيقات القوات المسلحة

منذ 9 ثواني
العجارمة يرعى احتفال مديرية الرمثا بمسيرة الولاء والانتماء على أنغام موسيقات القوات المسلحة

وطنا اليوم:أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة التفاف الأسرة التربوية حول القيادة الهاشمية، والتزامها بقرارات سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين المعظم الدستورية والشرعية.
جاء ذلك خلال رعاية الدكتور العجارمة اليوم الأربعاء، احتفال مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية ال 76، بحضور متصرف اللواء الدكتور طايل المجالي والنائب آمال الشقران وعدد كبير من أبناء الأسرة التربوية والفعاليات الشعبية والرسمية في اللواء.
وأشار الأمين العام في كلمته في الحفل الذي أقيم في قاعة مسرح مدرسة مصعب بن عمير الثانوية الشاملة للبنين، إلى التحديات الكبيرة التي تواجه العملية التعليمية، مبينا أن الرمثا من أكثر المناطق التي استقبلت الأشقاء اللاجئين من الدول الشقيقة، الأمر الذي شكل ضغطًا كبيرا على البنى التحتية في القطاع التربوي واكتظاظ الصفوف وتحويل العديد من المدارس للعمل بنظام الفترتين.
وفي ختام كلمته أعرب الدكتور العجارمة عن شكره للقائمين على هذا الحفل الكبير؛ تربويين ومعلمين وطلبة، وبخاصة موسيقات القوات المسلحة الأردنية.
من جانبه، بين متصرف لواء الرمثا الدكتور طايل المجالي أن الاستقلال يوما تاريخيا في مسيرة الدولة الأردنية، وهو الهدف المقدس الذي تسعى إليه كل الدول، وها هو الوطن الحبيب يقف شامخا وهو يحتفل بالذكرى ال 76 لعيد الاستقلال.
من جانبها، بينت النائب آمال الشقران، أن الاستقلال مناسبة وطنية عزيزة على قلوب الأردنيين، موجهة التحية لجلالة الملك، والقوات المسلحة الأردنية والأمن العام والمواطنين بهذه المناسبة.
بدورها، بينت مدير التربية والتعليم لمنطقة الرمثا ليزا حجازي، أننا في هذا اليوم نواصل المسيرة ليبقى الأردن واحة أمن واستقرار، مشيرة إلى أن هذا العيد يأتي على الأردنيين وهم يواصلون مسيرة العطاء والإنجاز، وانموذجا للمسيرة الحضارية، ومؤكدة الافتخار بالغر الميامين من آل هاشم الأحرار الذين صنعوا الاستقلال.
وتضمنت فعاليات الحفل؛ كورال وطني- قدمته طالبات مدرسة جمانة الثانوية الشاملة للبنات، وفقرة شعرية لطالبات مدرستي أم كلثوم ومؤتة الأساسية، ومسرحية وطنية بعنوان (شهيد الكرامة) قدمتها مدرستي نهاوند وأبي حنيفة، وفلكلور شعبي دبكة من أداء طلبة مدرسة الأرقم الأساسية.
كما اشتملت فعاليات الحفل على فقرة ” قصة إرادة من حديد”، أبرزت مشاركة الطالب ليث الداوود الذي يعاني من متلازمة وليامز، وتفوقه في مسابقة تحدي القراءة في مدرسة الرمثا الثانوية، إضافة إلى مشاركته في مسابقات التهجئة في اللغة الإنجليزية.
وفي ختام الحفل كرّم الدكتور العجارمة، بحضور متصرف لواء الرمثا القائمين على الحفل، والداعمين والمساندين للعملية التربوية والفعاليات الرسمية والشعبية في المنطقة.
يذكر أن الحفل كان قد ابتدأ بمسيرة الولاء والانتماء وعلى أنغام موسيقات القوات المسلحة الأردنية، والتي شارك فيها الحضور من مبنى مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا وحتى مدرسة مصعب بن عمير الثانوية الشاملة للبنين موقع الاحتفال

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