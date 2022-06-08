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تطبيق سند الحكومي يتجاوز 2.7 مليون تحميل

منذ 4 ثواني
تطبيق سند الحكومي يتجاوز 2.7 مليون تحميل

وطنا اليوم:تجاوز عدد مرات تحميل تطبيق “سند” الحكومي حتى نهاية شهر أيار الماضي 2.735 مليون تحميل.
وبينت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الأربعاء، أن عدد مرات تحميل التطبيق عبر المتجر الإلكتروني لأجهزة الأندرويد بلغ 1.669507 مليون تحميل، و475.8 ألف عبر المتجر الإلكتروني لنظام تشغيل “أي.او.اس”، و590 ألف تحميل على أجهزة الهواوي، ليصل بذلك إجمالي عدد مرات تحميل التطبيق 2.735307 مليون مرة.
وكانت الوزارة أطلقت أخيرا التحديث الجديد لتطبيق سند، فأضافت إليه بعض الخدمات والميزات الجديدة، منها توقيع الوثائق رقميا، وخدمة الاستعلام عن التنفيذ القضائي، والمخالفات، والترتيب التنافسي في ديوان الخدمة المدنية، فضلا عن إضافة عدد من المستندات الرقمية الجديدة، تشمل دفتر العائلة وبطاقة التأمين الصحي المدني، والبطاقة الشخصية وشهادة الميلاد ورخصة القيادة ورخصة المركبة والشهادة الجامعية.
وأتاح التحديث الجديد وصول المواطن إلى مجموعة جديدة من المعلومات الشخصية دون الحاجة للاستعلام عنها، وتشمل معلومات: دفتر العائلة، والتأمين الصحي، والضمان الاجتماعي، ومخالفات السير، جواز السفر لجميع أفراد العائلة، بالإضافة إلى معلومات العقارات والمنازل (الإدارة المحلية)، والخادمات (وزارة العمل)، وطلاب المدارس (وزارة التربية والتعليم)، ومعلومات الطلاب الجامعيين (وزارة التعليم العالي)، والمعلومات الخاصة بمنتفعي صندوق المعونة الوطنية، ومعلومات المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى ومعلومات العنوان المصرح به.
يشار إلى أنه يجب تفعيل الهوية الرقمية للاستفادة من خدمات التطبيق، عن طريق زيارة محطات سند المنتشرة في جميع أنحاء الأردن، بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والبنوك والقطاع الخاص، بحيث يمكن الحصول على قائمة مواقع محطات سند بالضغط على قائمة “بقربي” من داخل التطبيق نفسه واختيار “محطات سند”


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