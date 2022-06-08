فضيحة كبرى في حمام السيدات بمطعم شهير في مصر

وطنا اليوم:كشفت التحقيقات تفاصيل القبض على عامل في مطعم شهير بمنطقة الساحل الشمالي في مصر، بتهمة تصوير مقاطع فيديو للسيدات في دورة المياه الخاصة بالمطعم.

كان مقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي بتضرر إحدى السيدات باكتشاف هاتف محمول مُشغل على وضعية تصوير الفيديو في حمام خاص بالسيدات في مطعم شهير بمنطقة الساحل الشمالي.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الهاتف المحمول خاص بأحد العاملين في المطعم، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليه، وأيضا القبض على مساعد مدير فرع المطعم لمسؤوليته تجاه العاملين.

وبفحص تليفون العامل تبين صحة البلاغ بالعثور على مقاطع فيديو تؤكد جريمته، وعلى هذا تم تحرير محضر وإحالة المتهمين إلى التحقيق، وبمواجهة المتهم اعترف بوضع تليفونه وشغل كاميرا الفيديو بجوار سلة القمامة لتصوير السيدات وابتزازهن فيما بعد لإقامة علاقة غير شرعية.