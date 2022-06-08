ارتفاع قضايا الخلع أمام المحاكم في المملكة

وطنا اليوم:كشفت احصائيات دائرة قاضي القضاة ارتفاع اعداد دعاوى الافتداء المعروفة بـ (الخلع) في محاكم المملكة العام الماضي.

واظهرت الاحصائيات أن (1060) امرأة طلبت خلع زوجها في 2021 منهم (784) دعوى سجلوا في ذات العام و(276) دعوى كانت مدورة من العام الاسبق، واصدرت المحاكم احكامها خلال ذات العام في (396) قضية.

كما أظهرت الاحصائيات ارتفاع دعاوى الخلع المسجلة في محاكم المملكة العام الماضي عن عام 2020 الذي سجل فيه (568) بالاضافة الى (271) دعوى مدورة من العام السابق له ليصبح مجموع الدعاوى التي نظرتها المحكمة في عام 2020 (839) دعوى.

وبينت احصائيات دائرة قاضي القضاة (4848) امرأة طلبت خلع زوجها في المملكة خلال الخمس سنوات أي منذ عام 2017 ولغاية العام الماضي الذي شهد ارتفاعا ملحوظا عن هذه الاعوام، واصدرت المحاكم احكامها في (1646) فيما اسقطت (1483) دعوى ودورت للعام الحالي (1719) دعوى.

ووفق الاحصائيات فان اعداد دعاوى الافتداء المسجلة في محاكم المملكة في عام 2017 بلغت (678) دعوى بالاضافة الى 34 دعوى مدورة من العام الذي سبقه.

أما عام 2018 فقد سجلت فيه (959) دعوى بالاضافة الى الدعاوى المدورة فيما سجل عام 2019 ((1278) دعوى.

ويشار ان دعاوى الخلع انخفضت خلال السنوات الماضية عن الاعوام السابقة لها بعد تعديل قانون الاحوال الشخصية عام 2011 الذي سهل على المرأة الطلاق والحصول على حقوقها بدلا من ان تخسر كافة حقوقها بدعاوى الافتداء (الخلع) الذي تعيد فيه المرأة مقدم مهرها المسجل بعقد الزواج وتتنازل عن مؤخر المهر