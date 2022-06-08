العمواسي يزفّ نبأ خروج طفل أردني لدغته أفعى فلسطين من المستشفى

وطنا اليوم:نشر خبير الافاعي الفلسطيني جمال العمواسي صورا للطفل الأردني عيسى القرعان بعد تماثله الى الشفاء ، حيث تعرض مؤخرا الى لدغة من افعى فلسطينية.

وكتب العمواسي عبر منشور له على الفيس بوك “وهذا ما قام برسمه …افعى… وسيحتاج الطفل الى عدة عمليات بيده بسبب قوة وكمية السم نتمنى الشفاء العاجل له والف سلامه”

وكان العمواسي اسهم في انقاذ حياة الطفل عيسى ماهر القرعان بعد تعرضه للدغة أفعى فلسطين، بتقديمه المصل المناسب للعلاج، حيث لم يتوفر هذا المصل في الاردن.

وكتب العمواسي عبر صفحته على “فيسبوك” في وقت سابق : “اخواني بالاردن تم حقن الطفل عيسى جرعة الترياق المخصص لافعى فلسطين قبل قليل بعد تلقيه من قبل عشر جرعات كوكتيل ولم تجاوب معه سننتظر ساعتين ونشوف النتيجه وغدا سارسل المزيد له باذن الله”.