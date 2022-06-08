10 آلاف متقاعد ومستحق زودوا الضمان بحساباتهم

وطنا اليوم:قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الأربعاء، إن أكثر من 10 آلاف متقاعد ومستحق زودوا المؤسسة برقم حساباتهم البنكية (IBAN).

وأوضح الناطق باسم المؤسسة، شامان المجالي، “هذا الرقم من المتقاعدين الذي قاموا بتزويد المؤسسة برقم حساباتهم البنكية، تم خلال أقل من 48 ساعة بعد دعوة المؤسسة لذلك” بحسب المملكة

وكانت المؤسسة دعت جميع المتقاعدين والورثة المستحقين إلى تزويدها بأرقام حساباتهم في البنوك التي يتم تحويل رواتبهم التقاعدية إليها، وذلك من خلال خدمة “آيبانك”.

وبينت المؤسسة في بيان، أن آخر موعد لتزويد المؤسسة بأرقام الحسابات من خلال خدمة “آيبانك” سيكون في نهاية شهر تموز/يوليو المقبل.

وأضافت أنها “ستقوم بإيقاف تحويل الراتب التقاعدي إلى أي متقاعد أو مستحق لم يقم بتزويدها برقم الحساب من خلال خدمة ‘آيبانك‘ في المهلة المحددة لذلك”.

وأوضحت المؤسسة بأن “هذا الإجراء يندرج ضمن خطة المؤسسة لتوثيق الحسابات البنكية الخاصة بالمتقاعدين والمستحقين، ومعالجة أي اختلالات مرتبطة بتحويل الرواتب لمستحقيها”.

ولمعرفة القنوات المتاحة لخدمة “آيبانك” في مختلف البنوك العاملة في المملكة، أوضحت المؤسسة أنه بإمكان متقاعديها أو جمهورها الدخول إلى موقع المؤسسة الإلكتروني، ومن ثم اختيار الخدمات الإلكترونية – القنوات المتاحة للعملاء لاستخدام خدمة “آيبانك”.