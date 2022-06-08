مهم من الغذاء والدواء بشأن الوقاية من التسمم الغذائي

وطنا اليوم:أصدرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، نشرة توعوية تتضمن إرشادات للوقاية من التسمم الغذائي؛ احتفالا باليوم العالمي لسلامة الأغذية الذي يصادف7 من شهر حزيران سنويا.

ودعت النشرة إلى ضرورة تنظيف وتعقيم الأيدي والأسطح والأدوات الملامسة للأغذية عند إعداد الأغذية أو التعامل معها، وطهي الأغذية لمدة زمنية كافية والتأكد من الوصول لدرجة حرارة الطبخ الآمن، وعدم ترك الأغذية المطبوخة في درجة حرارة الغرفة أكثر من ساعتين وحفظها مبردة أو مجمدة، وفق بيان صادر اليوم عن المؤسسة.

ويشارك الأردن، دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الأغذية، لهذا العام تحت شعار: “أغذية أكثر أمانا لصحة أفضل”، بهدف تعزيز الجهود العالمية من أجل سلامة الأغذية؛ وإدارة المخاطر التي تنتقل عن طريق الأغذية حماية لصحة الإنسان.

ويعد الاحتفال، فرصة للتذكير بضرورة الالتزام بالممارسات الصحية والأساليب الوقائية لتعزيز صحة الإنسان وضمان غذاء صحي وسليم.