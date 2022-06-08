للمرة الثانية .. طرح عطاء شراء 120 ألف طن قمح

وطنا اليوم:طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين وللمرة الثانية، عطاء لشراء 120 ألف طن من مادة القمح.

ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك، مراجعة قسم العطاءات في الوزارة للحصول على نسخة من العطاء التي تتضمن الشروط والمواصفات المطلوبة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 14/6/2022.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أكدت في تصريح صحفي خلال الشهر الماضي أن مخزون مادة القمح يكفي لمدة 12 شهرًا من الاستهلاك المحلي.

وتشهد الأسواق العالمية ارتفاعات على الأسعار،إلى جانب ما تقوم به بعض الدول من حظر لتصدير القمح،مما أحدث ارتفاعا بالأسعار عالميًا على عمليات شراء القمح.