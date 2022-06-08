بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الاردني العاشر للانف والاذن والحنجرة

منذ 4 ثواني
انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الاردني العاشر للانف والاذن والحنجرة

وطنا اليوم:افتتحت امين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة الهام خريسات مندوبة عن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، فعاليات المؤتمر الدولي الاردني العاشر للجمعية الاردنية للانف والاذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق والمؤتمر الدولي الثالث عشر للجمعية العربية للانف.
وقالت خريسات ان العمليات الجراحية في اختصاص الأنف والأذن والحنجرة تُجرى بأعلى مستوياتها في مستشفيات وزارة الصحة.
واضافت خلال افتتاح المؤتمر ان الوزارة حققت نقلة نوعية في زيادة أعداد أطباء الاختصاص ذوي الكفاءة على المستويين الأكاديمي والطبي، كما اهتمت بزيادة أعداد المقيمين في برامج الإقامة في اختصاص الأنف والأذن والحنجرة في مستشفياتها التعليمية، مما ينعكس إيجاباً على برامج تعليم وتدريب الكوادر الطبية المتخصصة في هذا المجال.
واشارت ان المملكة تحتل مكانة متقدمة في اختصاص الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق نظراً للكفاءات الطبية والعلمية المرموقة التي تعمل في القطاع الطبي الأردني، سواء أكانت في وزارة الصحة، أو في الخدمات الطبية الملكية، أو في الجامعات الأردنية، أو في مركز الحسين للسرطان، أو في مستشفيات القطاع الخاص.
وبينت خريسات ان أعداد العمليات المبرمجة في مستشفيات الوزارة، لا سيما في مستشفى الجراحة والجراحات التخصصية في مستشفيات البشير والمجهزة بالأجهزة الطبية الحديثة للتشخيص وإجراء العمليات الجراحية للحالات المرضية التي تستدعي التداخلات الجراحية المتقدمة، بلغت حوالي 2000 عملية خلال عام 2021.
ومن جانبه قال رئيس الجمعية الاردنية للانف والاذن والحنجرة الدكتور بسام الشراونة ان انعقاد المؤتمر يؤكد على مدى المكانه المتميزة التي وصل اليها الاردن في مجال طب وجراحة الانف والاذن والحنجرة مما يساهم في تعزيز السياحة العلاجية ورفد عجلة الاقتصاد الاردني، وما كان هذا ان يتحقق دون وجود القيادة الحكيمة لهذا البلد ونعمة الامن والامان في ظل الراية الهاشمية .
واضاف ان الجمعية عملت بجهود منتسبيها على تطوير هذا الاختصاص الطبي الهام ومتابعه الابحاث العلمية و احدث المستجدات في هذا المجال من اجل تعزيز قدرات الاطباء في أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وتخصصاتها الفرعية والذي انعكس ايجاباً على جودة ونوعية الخدمات التي نقدمها لمرضانا.
واشار ان تخصص طب وجراحة الانف والاذن والحنجرة في الاردن من التخصصات الرائدة في تقديم الخدمة الطبية للمرضى الاردنيين والاشقاء من الدول العربية الشقيقة وذلك لوجود اطباء متميزين في كافة التخصصات الفرعية في طب وجراحة الانف والاذن والحنجرة.
ولفت ان عدد اعضاء الجمعية يبلغ حوالي 300 طبيب وطبيبة، وانها اخذت على عاتقها دعم اعضائها ودعم التدريب والتعليم الطبي المستمر لاطباء الجمعية في مختلف التخصصات وذلك لضمان افضل مستويات الرعاية الصحية والطبية العالمية.
ومن جانبه اشاد نائب رئيس لجنة ادارة نقابة الاطباء د.محمد رسول الطراونة بالدور الذي تقوم به جمعيات الاختصاص في النقابة ودعمها للتعليم الطبي المستمر، واطلاع منتسبيها على احدث ماتوصل اليه الطب في مختلف الاختصاصات ومنها اختصاص الانف والاذن والحنجرة.
وقال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور اسامة حمارنة ان المؤتمر سيناقش من خلال 125 محاضرة يقدمها 78 محاضرا اردنيا وعربيا واجنبيا احدث ماتوصل اليه العلم في مجال تشخيص أمراض الأنف والأذن والحنجرة وعلاجها، وجراحة الحنجرة بالليزر، وعلاج الشخير و اضطرابات التنفس خلال النوم بالجراحة والطرق الحديثة، وتشخيص امراض التوازن، وأمراض حساسية الانف وعلاجها، وجراحة الانف والجيوب بالمنظار، والجراحة التجميلية للأنف، وجراحة الرأس والعنق والاورام ، وجراحة الاذن وزراعة القوقعة والحلول السمعية الجراحية وامراض الاذن الداخلية، وجراحة قاع الجمجمة.
واضاف ان المؤتمر معتمد من المجلس الطبي الاردني بواقع 4 ساعات لغايات التعليم الطبي المستمر.
ويشارك في المؤتمر نحو 500 طبيبا وطبيبة، يمثلون وزارة الصحة، والخدمات الطبية الملكية، والجامعات الأردنية، ومركز الحسين للسرطان، بالأضافة الى القطاع الخاص.
ومن جانبه اشاد رئيس الجمعية العربية للانف الدكتور رضا كامل بمستوى طب وجراحة الانف والاذن والحنجرة في المملكة وبالتعاون القائم بين الجمعية العربية والجمعية الاردنية.
وافتتحت مندوبة وزير الصحة معرضا طبيا يقام على هامش المؤتمر بمشاركة 40 شركة ادوية وتجهيزات طبية تتعلق بأمراض وجراحة الانف والاذن والحنجرة

WhatsApp Image 2022 06 08 at 3.25.31 PM - وطنا نيوز


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

15:26

وزير التربية يوعز بمتابعة الحالة الصحية لـ”معلم المفرق”

15:20

أردنية بين 15 باحثة واعدة على مستوى العالم لسنة 2022

15:10

اتفاقية لإنشاء 12 مدرسة في الأردن بـ 38.3 مليون دولار

15:04

تقليد الرتب الجديدة لكبار الضباط في مديرية الامن العام

15:02

الفارس ابو تايه .. مبارك الترفيع وعقبال القبه الحمرا

14:58

مصدر حكومي ينفي فرض رسوم إضافية على المركبات

14:19

رئيس السلطة الفلسطينية يُفند بتسجيل صوتي عبر الهاتف شائعات وفاته

14:12

هلوسة في النخب للمومني

14:10

الحكومة: لا يمكننا الاستمرار بتسعير المحروقات بأقل من تكلفتها

14:06

ملك حلوه الحوح وفارس حلقة يسعد صباحك في ذمة الله

14:02

“الإسكان” يطلق حملة استرجاع نقدي عند تنفيذ أول حركة دفع إي فواتيركم

13:57

تحويل ملف “قضية التحرش” في جامعة العلوم والتكنولوجيا إلى النائب العام

13:21

الوحدات يطالب بحكام من الخارج لموقعة الفيصلي

12:56

وفاة ثلاثيني متأثرا باصابته بعيار ناري في العقبة

12:45

ارتفاع حجم التداول العقاري في الأردن 26% منذ مطلع العام الحالي

12:36

العثور على جثة شاب ثلاثيني في منزله في البقعة

12:31

مؤسسة الحسين للسرطان تجدد اتفاقيتها مع بنك القاهرة عمان لدعم المخيم الصيفي‎‎

12:25

الخرابشة : الأردن يسعى لإطلاق مشروع ربط كهربائي بين دول المنطقة وأوروبا

12:19

مواطن يضرب معلم بالعصا على رأسه في مدرسة بالمفرق

12:12

إعلامية اعراقية تنفي ترحيلها من الأراضي الأردنية

11:41

جرش.. الينابيع غير المأمونة ملاذ الأسر في ظل نقص المياه

11:34

ولي العهد يرعى المؤتمر الإقليمي للطاقة المنعقد في البحر الميت

11:29

حوافز غير مسبوقة على أسعار الأراضي المخصصة للتطوير في العقبة

11:24

زيادة صادرات الاردن للبرازيل بنسبة 1600 بالمائة

11:10

منتخب الشباب يعاني من فصل التيار الكهربائي في لبنان

10:59

إرادة ملكية بترفيعات في الجيش

10:54

شاهد : ما الذي أضحك الملك خلال لقائه عدداً من المتقاعدين العسكريين

10:42

بلدية إربد تبحث مع مستمثرين مستجدات مشروع السوق المركزي الجديد

10:35

أزمة تهدد حياة 7 ملايين شخص.. الصومال على شفا مجاعة قاتلة

10:29

اعتقال قيادي في الحزب الحاكم الهندي بعد تصريحات مسيئة للإسلام

10:23

فريق من مستشفى الجامعة الأردنية ينشر بحثاً علميّاً رائداً في مجلة (Scientific Report)

10:04

الامن يعيد حاسوب لصاحبه قبل ان يعلم بسرقته

09:59

6 إصابات بتدهور باص مدرسة باربد

09:55

185 سائحا سلوفاكيا يصلون العقبة عبر طيران عارض

09:52

الفوسفات والبوتاس نقلة نوعية واستثمارات كبيرة

09:47

17 قتيلا على الأقل في انحراف قطار عن سكته وسط إيران

09:33

وفيات الاربعاء 8-6-2022

09:30

مقتل ابنة نائب رئيس بلدية شفاعمرو بتفجير سيارتها

09:24

عودة الرحلات الجوية بين عمّان وصنعاء

09:19

الصندوق السعودي الأردني يستهدف ضخ 3 مليارات دولار في الأردن

09:13

البنوك المركزية في الأردن والإمارات ومصر تبحث تعزيز التعاون

09:06

حركة فتح تنفي شائعات وفاة محمود عباس

08:29

قائدة أميركية “داعشية” تقر بالذنب.. البداية كانت من مصر

06:04

ميركل تكشف ما جرى بعد حادثة الكلبة كوني

05:58

وزير الداخلية في اجتماع مع مستثمرين يتحدث عن الاقتصاد: مطارات أميركا فيها مكيّفات صناعة أردنية

05:44

‏القطامين ساخراً : أجمل الرفعات لم تأتي بعد

05:31

قرار قضائي ضد شركة المناصير

05:28

ماحقيقة صحة الرئيس الفلسطيني… مالذي تخفيه السلطة؟

وفيات

ملك حلوه الحوح وفارس حلقة يسعد صباحك في ذمة اللهوفيات الاربعاء 8-6-2022وفيات الثلاثاء 7-6-2022وفيات الاثنين 6-6-2022وفيات الاحد 5-6-2022