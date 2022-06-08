وزير التربية يوعز بمتابعة الحالة الصحية لـ”معلم المفرق”

وطنا اليوم:اوعز وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس إلى مدير مديرية تربية لواء البادية الشمالية الغربية الدكتور علي المزاودة، بمتابعة الحالة الصحية للمعلم الذي تعرض للاعتداء من قبل مواطن صباح الاربعاء داخل غرفته الصيفية بمدرسة ام السرب الثانوية للبنين في المفرق.

وسجلت المديرية شكوى رسمية للجهات الرسمية بحق المعتدي، بحسب المزاودة.

وزار المزاودة والمدير الإداري المعلم للأطمئنان على حالته الصحية.

وأضاف المزاودة خلال الزيارة بأن وزير التربية والتعليم يتابع حالة المعلم أولا بأول.

واعتدى مواطن في لواء البادية الشمالية الغربية، الأربعاء، على أحد المعلمين داخل الغرفة الصفية باستخدام عصا.

وبحسب المزاودة، فقد دخل مواطن إلى غرفة صفية في مدرسة أم السرب الثانوية للبنين، واعتدى على معلم الصف باستخدام عصا، وضربه على رأسه بها.

وأضاف المزاودة، أنه تم نقل المعلم إلى مستشفى الملك طلال العسكري، مشيرا إلى أنه أجريت للمعلم عملية صغرى، وأن حالته الصحية جيدة