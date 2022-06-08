تقليد الرتب الجديدة لكبار الضباط في مديرية الامن العام

وطنا اليوم:مندوباً عن مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، قلّد مساعد مدير الأمن العام للإدارة والقوى البشرية العميد الدكتور معتصم أبو شتال الرتب الجديدة لكبار الضباط، الذين صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيعهم إلى رتبة عقيد.

وقال العميد أبو شتال إن هذه الثقه الملكية السامية وارتقاء السادة الضباط إلى هذه الرتب يشكل حافزاً للمضي قدماً في خدمة الوطن، مؤكداً ضرورة تجديد العزم ومواصلة العطاء المعهود عنهم.

وأكد المساعد للإدارة والقوى البشرية أن الارتقاء والتدرج في سلم القيادة يضع على عاتق الضباط مزيداً من المسؤولية للنهوض بدورهم الأمني والإنساني، ويمثل حافزاً نحو تطوير العمل وترجمة الخبرات لتحسين الأداء ومستوى الخدمات.

من جهتهم، أكد الضباط الذين شملتهم المكرمة الملكية السامية على أنها ستكون دافع لهم لمواصلة مسيرة العطاء والإنجاز وتحقيق الرساله الأمنية والإنسانية