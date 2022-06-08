ملك حلوه الحوح وفارس حلقة يسعد صباحك في ذمة الله

وطنا اليوم:عم الحزن مدينة العقبة عقب وفاة الشاب عبدالله درويش والذي يلقب بـملك الحوح.

وعرفت العقبة الشاب عبد الله حين تخصص في عمل طبق من تراثها المحلي (الحوح العقباوي)، بعد تعلّمه طريقة صنع الحوح من جدته، فأتقن الصنعة ولمع نجمه فيها فباتت العقبة كلها تؤم محله بحثا عن الاصالة حتى لقبوه بـ «ملك الحوح العقباوي».

وسيشيع جثمانه اليوم بعد صلاة الظهر في المسجد الكبير مسجد الحسين بن طلال.

والحوح هو طبق تراثي عقباوي مكون من العجين الذي يخبز على الصاج ويضاف له السمن البلدي والسكر والمكسرات والقرفة.

وتاليا فيديو للراحل عبدالله خلال استضفاته بحلقة يسعد صباحك: