تحويل ملف “قضية التحرش” في جامعة العلوم والتكنولوجيا إلى النائب العام

وطنا اليوم:قرر رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا خالد السالم، الأربعاء، تحويل ملف “قضية التحرش” إلى النائب العام وإيقاف المشتكى عليه عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات.

وكانت الجامعة قد أصدرت بيانا قالت فيه، إنه تم تشكيل لجنة للتحقيق والتأكد من حيثيات الموضوع برئاسة أحد نواب رئيس الجامعة، وعدد من العمداء، ودعت أي شخص متضرر بهذا الخصوص التوجه لرئاسة الجامعة وتقديم شكواه، أو ما لديه من بيانات ذات علاقة وسيتم التعامل معها بمنتهى السرية والكتمان