وفاة ثلاثيني متأثرا باصابته بعيار ناري في العقبة

وطنا اليوم:قال شهود عيان ، أنه وقعت فجر اليوم لأربعاء، جريمة قتل بشعة في مدينة العقبة ، حيث توفي الثلاثيني ” ع د ” بعد إصابته بعيار ناري في القلب ، وأصيب ابن عمه العشريني في رقبته وحالته العامة سيئة .

وفي التفاصيل أن الجريمة وقعت بسبب خلافات سابقة ، حيث قام مرتكبو الجريمة ، باستدعاء شخص لحل خلافات سابقة بينه وبينهم ، حيث ذهب إليهم برفقة ابن عمه ، وعند وصولهما للمكان المتفق عليه ، تم إطلاق النار عليهما داخل المركبة ، حيث توفي أحدهما وأصيب الآخر وتم إخلاء الجثة ونقل المصاب إلى المستشفى ، فيما قام مطلق النار بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية.