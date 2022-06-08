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وفاة ثلاثيني متأثرا باصابته بعيار ناري في العقبة

منذ 3 ثواني
وفاة ثلاثيني متأثرا باصابته بعيار ناري في العقبة

وطنا اليوم:قال شهود عيان ، أنه وقعت فجر اليوم لأربعاء، جريمة قتل بشعة في مدينة العقبة ، حيث توفي الثلاثيني ” ع د ” بعد إصابته بعيار ناري في القلب ، وأصيب ابن عمه العشريني في رقبته وحالته العامة سيئة .
وفي التفاصيل أن الجريمة وقعت بسبب خلافات سابقة ، حيث قام مرتكبو الجريمة ، باستدعاء شخص لحل خلافات سابقة بينه وبينهم ، حيث ذهب إليهم برفقة ابن عمه ، وعند وصولهما للمكان المتفق عليه ، تم إطلاق النار عليهما داخل المركبة ، حيث توفي أحدهما وأصيب الآخر وتم إخلاء الجثة ونقل المصاب إلى المستشفى ، فيما قام مطلق النار بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية.


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