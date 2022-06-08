ارتفاع حجم التداول العقاري في الأردن 26% منذ مطلع العام الحالي

وطنا اليوم:ارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بنسبة 26%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ 2,077 مليار دينار أردني تقريبا.

وبحسب تقرير صادر عن دائرة الأراضي والمساحة، ارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر أيار/مايو الماضي بنسبة 14% مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2021، و12% مقارنةَ بالشهر السابق؛ ليبلُغ 350 مليون دينار أردني تقريبا.

وارتفعت أيضا قيمة الإيرادات خلال الفترة ذاتها من العام الحالي بنسبة 37%، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021، لتبلُغ 93,113,900 دينار أردني.

وارتفعت قيمة الإيرادات خلال شهر أيّار/مايو من عام 2022 بنسبة بلغت (%29) مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2021، و(16%) مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ (16,110,711) دينارا أردنيا، فيما ارتفعت قيمة إعفاءات الشقق خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (7%) مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021؛ لتبلُغ (42,581,669) دينارا أردنيا.

وانخفضت قيمة إعفاءات الشقق خلال شهر أيّار/مايو من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%10) مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2021، وارتفاعٍ بلغت نسبته (2%) مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ (6,752,843) دينارا أردنيا.

وارتفعت قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (26%) مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021؛ لتبلُغ (135,695,569) دينارا أردنيا.

وارتفعت أيضا، قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال شهر أيّار من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%14) مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2021، و(12%) مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ (22,863,554) دينارا أردنيا.

وبحسب التقرير، ارتفعت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%48) مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021، حيث بلغت (117,560,647) دينارا، فيما ارتفعت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال شهر أيّار/مايو من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%31) مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2021، و(24%) مقارنةً بالشهر السابق؛ حيث بلغت (22,983,495) دينارا.

وأشار التقرير إلى ارتفاع حركة بيوعات غير الأردنيين خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%37)، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت (16%)، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت (%88) مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021.

وارتفعت حركة بيوعات غير الأردنيين خلال شهر أيّار/مايو من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (%12) مقارنةً بنظيرتها من عام 2021، وانخفاضٍ بلغت نسبته (1%) مقارنةً بالشهر السابق، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت (%16) مقارنةً بنظيرتها من عام 2021، و(20%) مقارنةً بالشهر السابق، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت (%89) مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2021، و (41%) مقارنةً بالشهر السابق.

وانخفضت حركة بيع العقار في المملكة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (2%)، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت (5%)، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت (%4) مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021.

وبين التقرير أن حركة بيع العقار في المملكة انخفضت خلال شهر أيّار/مايو من عام 2022 بنسبةٍ بلغت (2%) مقارنةً بنظيرتها من عام 2021، وارتفاعٍ بلغت نسبته (21%) مقارنةً بالشهر السابق، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت (8%) مقارنةً بنظيرتها من عام 2021، وارتفعت بنسبةٍ بلغت (0.03%) مقارنةً بالشهر السابق، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت (%0.03) مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2021، و(28%) مقارنةً بالشهر السابق.

ومن إنجازات مشروع تحسين البيانات والمطابقة:

⦁ مجموع الملكيات الكلي (وطني ومتسلسل): (5,404,887) ملكية.

⦁ عدد الملكيات المرتبطة برقم وطني: (4,990,650) ملكية.

⦁ نسبة الملكيات المرتبطة بالرقم الوطني من العدد الكلي: (92.34%).

⦁ عدد قطع الأراضي/الصحائف الموجودة في المملكة: (1,775,589).

⦁ عدد الشقق المُسجلة: (521,663).

⦁ عدد قطع تطابق السجل مع الخارطة: (1,768,926).

⦁ نسبة تطابق قطع السجل: (99.62%).

⦁ عدد السجلات (الصحيفة البيضاء): (11,244).

⦁ عدد السجلات التي تم مطابقتها: (10,730).

⦁ عدد السجلات المتبقية: (514).

⦁ نسبة تطابق سجلات الصحيفة البيضاء مع الصحيفة الإلكترونية: (95.43%).

⦁ نسبة تثبيت أرقام هواتف المالكين: (57.4%).