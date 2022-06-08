مؤسسة الحسين للسرطان تجدد اتفاقيتها مع بنك القاهرة عمان لدعم المخيم الصيفي‎‎

وطنا اليوم:جددت مؤسسة الحسين للسرطان اتفاقيتها مع بنك القاهرة عمّان، بهدف تقديم الدعم اللازم للقيام بنشاطات المخيم الصيفي السنوي المخصص للمرضى للأطفال ممن يتلقون العلاج في مركز الحسين للسرطان.

وقع الاتفاقية، السيدة نسرين قطامش، مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، والدكتور خالد القاسم، نائب الرئيس التنفيذي في بنك القاهرة عمان.

ويعد بنك القاهرة عمان الراعي الرئيسي لبرنامج المخيم الصيفي للعام السادس عشر على التوالي، حيث يعد أحد برامج الدعم النفسي للأطفال في مركز الحسين للسرطان وذلك ضمن العلاج الشمولي، حيث يقام سنوياً بمشاركة حوالي 100 طفل ويساهم بشكل إيجابي على المرضى.

وحول ذلك، قالت السيدة نسرين قطامش: “نشكر البنك على رعايته للبرنامج على مدار السنوات واهتمامه بمرضانا، ونثمن دوره في مساندة جهودنا لتوفير العلاج الشمولي لمرضانا وإدخال السعادة إلى قلوبهم، حيث تساهم هذه الأنشطة في التأثير إيجابا على الأطفال تزامناً مع العلاج”.